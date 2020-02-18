Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которые в марте сорвут джек-пот

У каждого человека свое понимание слова «счастье». Однако в любом случае для полной гармонии необходимы и деньги – чем выше сумма, тем больше возможностей.

Известный астролог Павел Глоба проанализировал положение планет и звёзд и сказал, что в марте три знака Зодиака смогут сорвать настоящий джек-пот. Кто же это будет?

Овен

Овнов в марте ждет повышение на работе. Некоторые представители этого Зодиака смогут устроиться на новую высокооплачиваемую должность, кто-то просто получит достойную премию, ну а кто-то и вовсе сменит род своей деятельности.

Все эти перемены произойдут в жизни Овнов очень спонтанно и очень вовремя. Астролог говорит, что в марте представителям этого Зодиака стоит доверять своей судьбе.

Так что можно не бояться и покупать лотерейные билеты, участвовать в розыгрышах и конкурсах – есть большая вероятность выиграть.

И если раньше Овны относились к такому скептически, сейчас они могут не сомневаться – чудеса случаются, а особенно в весенние месяцы.

Козерог

Козероги устали от неудач и проблем, которые сопровождали их на протяжении нескольких последних месяцев. Однако март всё изменит. На представителей этого Зодиака совсем скоро обрушится очень крупная денежная сумма.

Павел Глоба говорит, что она возникнет из ниоткуда – Козерогам даже не придется особо ничего делать. Самое главное – то, как представители этого Зодиака будут распоряжаться своими деньгами.

Подобные подарки – это проверка Вселенной. И только тот, кто ее пройдёт, будет по-настоящему вознагражден. Поэтому Козерогам следует вести себя очень достойно, а иначе, это будет первый и последний раз, когда судьба решили расщедриться.

Водолей

Водолей уже давно делает всё, чтобы его заметили. Многие представители этого Зодиака решили, что о них и вовсе забыли, но это не так, пишет astrohit.info.

Дело в том, что Вселенная готовила для этого знака большой сюрприз, который он получит уже в марте. Помимо денег – а их будет немало, – Водолеев ждут интересные поездки, которые также оставят след в их жизни.