ВИДЕО ИЗ ТАИЛАНДА ⟩ Эстонский актер Кирилл Кяро показал годовалую дочь

44-летний Кирилл Кяро впервые стал отцом в декабре 2018 года. Очаровательную дочку Миру родила избранница актера Юлия Дузь.
Малышка появилась на свет в одном из роддомов Таллинна, отец присутствовал на родах. Сейчас в его личном блоге часто появляются чудесные фото наследницы, а поклонники отмечают, что девочка все больше становится похожа на своего папу. Ранее Кирилл признавался, что не ищет в дочери схожие с собой черты, и мечтает, чтобы малышка была похожа на его супругу Юлию.
Сейчас актер вместе с семьей наслаждается отдыхом на курортах Таиланда. В эти выходные он поделился серией видеороликов с участием Миры и показал, как прошла экскурсия в парке слонов Samui Elephant Haven.
Маленькая Мира впервые познакомилась с этими прекрасными животными и, конечно, вместе с папой покормила добрых гигантов. Звездный отец также признался, что дочь растет очень активной и энергичной и совсем не любит сидеть на руках. И хотя кроха еще не очень твердо стоит на ногах, ее бесстрашию можно позавидовать. Судя по кадрам, Мира осталась в полном восторге от знакомства со слонами, пишет baby.ru.