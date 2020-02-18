ВИДЕО ИЗ ТАИЛАНДА ⟩ Эстонский актер Кирилл Кяро показал годовалую дочь

Малышка появилась на свет в одном из роддомов Таллинна, отец присутствовал на родах. Сейчас в его личном блоге часто появляются чудесные фото наследницы, а поклонники отмечают, что девочка все больше становится похожа на своего папу. Ранее Кирилл признавался, что не ищет в дочери схожие с собой черты, и мечтает, чтобы малышка была похожа на его супругу Юлию.

Сейчас актер вместе с семьей наслаждается отдыхом на курортах Таиланда. В эти выходные он поделился серией видеороликов с участием Миры и показал, как прошла экскурсия в парке слонов Samui Elephant Haven.

Кирил Кяро с дочерью ФОТО: Instagram