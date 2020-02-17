ГОРДЫЕ РОДИТЕЛИ ⟩ Сын Луизы и Таави Рыйваса - настоящий разбойник

Родители Луиза и Таави Рыйвас поделились в социальной сети веселой публикацией, глядя на которую можно предположить, что их сын Герман - настоящим разбойник, пишет Elu24.
В прошлый вторник Луиза показала комичный «трейлер», где Герман управляет квадроциклом и застревает на холме.
«Они где-то путешествовали. Для самой эксклюзивной гонки в мире, где мастерство означает все, а неудача невозможна», — говорится в видеоролике, похожем на трейлер боевика.
«Этим летом будьте готовы ездить по бездорожью», — в шутку добавила Луиза к возможному фильму, который, похоже, появится в кинотеатрах этим летом.
На прошлой неделе Таави также поделился роликом в замедленной сьемке, где Герман демонстрирует свои навыки езды на мотовездеходе.
«Тогда, когда отец и сын оказываются вместе на грязном поле», — объяснил Таави в заголовке своего поста.
В дополнение к его роли в грядущем «боевике», Германа также является старшим братом Умы. Сегодня Луиза опубликовала фотографию Германа и Умы читающих книгу на диване.
Герману будет 4 года в декабре этого года, а Ума отпразднует свой первый день рождения в мае. На снимке отсутствует Миина Рианна — самый старший ребенок в семье.
Таави и Луиза поженились в 2017 году.