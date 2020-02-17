Пн, 17.02.2020
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ГОРДЫЕ РОДИТЕЛИ ⟩ Сын Луизы и Таави Рыйваса - настоящий разбойник

Луиза Рыйвас и экс-премьер министр Таави Рыйвас.

ФОТО: Madis Sinivee

Родители Луиза и Таави Рыйвас поделились в социальной сети веселой публикацией, глядя на которую можно предположить, что их сын Герман - настоящим разбойник, пишет Elu24.

В прошлый вторник Луиза показала комичный «трейлер», где Герман управляет квадроциклом и застревает на холме.

«Они где-то путешествовали. Для самой эксклюзивной гонки в мире, где мастерство означает все, а неудача невозможна», — говорится в видеоролике, похожем на трейлер боевика.

«Этим летом будьте готовы ездить по бездорожью», — в шутку добавила Луиза к возможному фильму, который, похоже, появится в кинотеатрах этим летом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Väike nali teisipäeva - soon in Cinemas all over the World 😂

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На прошлой неделе Таави также поделился роликом в замедленной сьемке, где Герман демонстрирует свои навыки езды на мотовездеходе.

«Тогда, когда отец и сын оказываются вместе на грязном поле», — объяснил Таави в заголовке своего поста.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siis kui isa ja poeg kahekesi porisele platsile satuvad.

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В дополнение к его роли в грядущем «боевике», Германа также является старшим братом Умы. Сегодня Луиза опубликовала фотографию Германа и Умы читающих книгу на диване.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Герману будет 4 года в декабре этого года, а Ума отпразднует свой первый день рождения в мае. На снимке отсутствует Миина Рианна — самый старший ребенок в семье.

Таави и Луиза поженились в 2017 году.

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