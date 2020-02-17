Эстонец возмущен: почему звезда конкурсов красоты преподает тренинги по правильному питанию?
В редакцию «Kuuuurija» пришло письмо от обеспокоенного читателя, который попросил проверить работу личного тренера и диетолога Кайсы Абнер. Абнер кажется добродушной женщиной, которая пропагандирует здоровое питание в социальных сетях, занимается в тренажерном зале, а также участвует в соревнованиях по фитнесу-бикини.
У Кайсы Абнер в Instagram более 10 000 подписчиков, женщина также проводит тренинги по питанию по всей Эстонии. Однако источник, который написал в программу Kuuuurija с просьбой об анонимности, утверждает, что она не имеет надлежащего образования и не должна давать людям советы по питанию, передает Kuuuurija.
Здравствуйте!
Вызывает беспокойство тот факт, что женщина по имени Кайса Абнер недавно проводила «тренинги по питанию», хотя у нее нет должного образования. Тренинги прошли в Таллинне и в Тарту. Кайса сообщила в своем блоге и на странице в Instagram, что тренинги продолжатся.
Неужели в Эстонской Республике принимается положение, когда нас обучает правильному питанию человек, у которого на самом деле отсутствуют знания в этой области. Ведь то, что она принимала участие в конкурсах фитнес-бикини, недостаточное основание для того, чтобы проводить тренинги по здоровому питанию. Питание фитнес-конкурсанта точно не должно преподаваться на тренинге по здоровому питанию. Это экстрим и это не то, что обычные люди должны считать нормальным и правильным. В настоящее время Кайса Абнер вводит в заблуждение простых граждан и ставит под угрозу их здоровье. Пожалуйста, изучите эту тему, так как она делает то же самое в тренажерном зале. Человек только недавно приобрел квалификацию помощника тренера третьей степени, но это не значит, что она может проводить персональные тренировки в одиночку.
Пожалуйста, изучите эту тему. В настоящее время я жду ответа от Института здравоохранения и развития о том, является ли эта ситуация приемлемой.
Катрин Луст расследовала этот вопрос и попросила Кайсу Абнер прокомментировать ее деятельность и образование.
«Хэй! Я думаю, вы достаточно умны, чтобы понять, что это явно злонамеренное письмо, что было спровоцировано моей последней публикацией в блоге.
Я наступила на пятки многим тренерам-самозванцам, у которых отсутствует образование. Кроме того, я обращаю внимание на довольно много болевых точек, с которыми я сталкиваюсь ежедневно », — написала Абнер ведущей Луст.
«Очевидно, что автор письма и обеспокоенный гражданин находятся среди тех, о ком я предупреждала людей в блоге.
Публичная информация о моей специальности доступна каждому на странице EOK, и о том, может ли помощник тренера проводить тренировки в тренажерном зале - подробно рассказано.
Пожалуйста, найдите время, чтобы прочитать мой пост, особенно в конце. Вы непременно получите ответы на многие вопросы», — прокомментировала женщина поступившее письмо обеспокоенного гражданина.
Прочитайте пост в блоге Кайсы Абнер, который, по ее словам, причиняет боль ее конкурентам, здесь.