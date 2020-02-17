Эстонец возмущен: почему звезда конкурсов красоты преподает тренинги по правильному питанию?

У Кайсы Абнер в Instagram более 10 000 подписчиков, женщина также проводит тренинги по питанию по всей Эстонии. Однако источник, который написал в программу Kuuuurija с просьбой об анонимности, утверждает, что она не имеет надлежащего образования и не должна давать людям советы по питанию, передает Kuuuurija .

Здравствуйте!

Вызывает беспокойство тот факт, что женщина по имени Кайса Абнер недавно проводила «тренинги по питанию», хотя у нее нет должного образования. Тренинги прошли в Таллинне и в Тарту. Кайса сообщила в своем блоге и на странице в Instagram, что тренинги продолжатся.

Неужели в Эстонской Республике принимается положение, когда нас обучает правильному питанию человек, у которого на самом деле отсутствуют знания в этой области. Ведь то, что она принимала участие в конкурсах фитнес-бикини, недостаточное основание для того, чтобы проводить тренинги по здоровому питанию. Питание фитнес-конкурсанта точно не должно преподаваться на тренинге по здоровому питанию. Это экстрим и это не то, что обычные люди должны считать нормальным и правильным. В настоящее время Кайса Абнер вводит в заблуждение простых граждан и ставит под угрозу их здоровье. Пожалуйста, изучите эту тему, так как она делает то же самое в тренажерном зале. Человек только недавно приобрел квалификацию помощника тренера третьей степени, но это не значит, что она может проводить персональные тренировки в одиночку.

Пожалуйста, изучите эту тему. В настоящее время я жду ответа от Института здравоохранения и развития о том, является ли эта ситуация приемлемой.