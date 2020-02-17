«Как Наташа не ревнует?» Полностью обнаженный Тарзан похвастался мускулистым телом

Российский актер, певец и бодибилдер Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, пленил поклонниц красотой своего накаченного тела. На своей странице в Instagram супруг Наташи Королевой опубликовал провокационный снимок, на котором позирует перед зеркалом полностью обнаженным. Интимные части его тела прикрывает лишь статуэтка в виде коня, стоящая на полке перед зеркалом.

Композиция «Два коня»,

— иронично заметил Тарзан в подписи к посту.

При виде такой будоражащей фотографии фанатки с трудом находили слова, чтобы описать восхищение перед своим кумиром. Глушко моментально покорил сердца своих подписчиц и не оставил шанса пройти мимо такого горячего кадра. Юзеры не жалели комплиментов.

Огонь!

Горячо!

Как Наташа не ревнует?

Слюнки текут!

— признались фолловеры.

Другая часть подписчиков посоветовала артисту впредь быть скромнее и не выставлять такие откровенные снимки на всеобщее обозрение.

И Наташа такая же, все порнография на уме! Она забыла, как позировала в порно, стыдобище и позор, очень унизительно!

Зачем выставлять свое тело? Смешно!

У Наташи всегда был плохой вкус!