«Как Наташа не ревнует?» Полностью обнаженный Тарзан похвастался мускулистым телом

На своей странице в Instagran Сергей Глушко опубликовал очередной провокационный снимок, который не смог оставить пользователей равнодушными, пишет Пятый канал.
Российский актер, певец и бодибилдер Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, пленил поклонниц красотой своего накаченного тела. На своей странице в Instagram супруг Наташи Королевой опубликовал провокационный снимок, на котором позирует перед зеркалом полностью обнаженным. Интимные части его тела прикрывает лишь статуэтка в виде коня, стоящая на полке перед зеркалом.
Композиция «Два коня»,
— иронично заметил Тарзан в подписи к посту.
При виде такой будоражащей фотографии фанатки с трудом находили слова, чтобы описать восхищение перед своим кумиром. Глушко моментально покорил сердца своих подписчиц и не оставил шанса пройти мимо такого горячего кадра. Юзеры не жалели комплиментов.
Огонь!
Горячо!
Как Наташа не ревнует?
Слюнки текут!
— признались фолловеры.
Другая часть подписчиков посоветовала артисту впредь быть скромнее и не выставлять такие откровенные снимки на всеобщее обозрение.
И Наташа такая же, все порнография на уме! Она забыла, как позировала в порно, стыдобище и позор, очень унизительно!
Зачем выставлять свое тело? Смешно!
У Наташи всегда был плохой вкус!
— возмущались комментаторы.