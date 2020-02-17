В Эстонии посадили невиновного по обвинению в педофилии. Его супруга и дети исчезли

Споры об опеке над детьми закончились для норвежца Йостена Финсерасена, состоявшего в браке с гражданкой Эстонии, обвинением в педофилии и семимесячным тюремным заключением.

В 2016 году в отношении мужчины было заведено уголовное дело по подозрению в педофилии. Обвинение было основано на показаниях его супруги, которая утверждала, что он использовал их дочь.

Сегодня с Йостена сняты все обвинения и суд восстановил его в правах на обеих дочерей. Однако, супруга Финсерасена пропала вместе с детьми еще в декабре. Полиции до сих пор неизвестно их местонахождение.