«KUUUURIJA» ТЕПЕРЬ НА РУССКОМ! ⟩ ​В Эстонии невиновного отправили за решетку по обвинению в педофилии

Эстонская полиция и прокуратура посадили за решетку невиновного гражданина Норвегии, обвиненного в педофилии. Весь процесс обошелся государству в 60 000 евро. Но на этом неудачи для норвежца не закончились: теперь его жена бесследно исчезла, а дети находятся в розыске.

Споры об опеке над детьми закончились для норвежца Йостена Финсерасена, состоявшего в браке с гражданкой Эстонии, обвинением в педофилии и семимесячным тюремным заключением.

В 2016 году в отношении мужчины было заведено уголовное дело по подозрению в педофилии. Обвинение было основано на показаниях его супруги, которая утверждала, что он использовал их дочь.

Сегодня с Йостена сняты все обвинения и суд восстановил его в правах на обеих дочерей. Однако, супруга Финсерасена пропала вместе с детьми еще в декабре. Полиции до сих пор неизвестно их местонахождение.