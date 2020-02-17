Эстонский отбор на «Евровидение-2020»: как много вопросов без ответа после полуфиналов

В бойне маленьких девочек, которые тащатся по поющим мальчикам в этот раз просто кровавая баня, так как предстоит побоище фанбаз Расмуса Ряндвеэ, Стефана Айрапетяна, Уудо Сеппа, Уку Сувисте и Яагупа Туйска. То есть, почти половина конкурсантов работают на одну и ту же целевую аудиторию, которая славится тем, что закидывает предметы своего обожания трусиками. Судя по всему, смартфоны маленьких фанаток будут стерты вечером 29 февраля в кровь.

Утехой бабушкам можно засчитать Traffic и Ингер. Потому, что крайне странно думать, что за это может голосовать кто-то еще. В этот же хлев можно запихать Лауру, так как ее песня продолжает производить впечатление просроченной квашеной капусты, которую даже из соображений дичайшей экономии не рискнешь использовать для мульгикапсада. Кстати, если посмотреть на вереницу мальчиков, то тут самыми бабушковыми можно посчитать Уудо и Расмуса – так как они своей пухлой «виннипушностью» производят впечатление любимых внуков, которых весьма плотно откормили за последнее время.

Особняком в этой компании стоят песни, которые могут рассчитывать на поддержку с разных сторон. Но только у одной из них есть существенная фанбаза, которая сейчас утяжелена весьма сильной песней. Сюнне и ее брутальные мужики в тельняшках смотрелись в Тарту просто грандиозно и им совершенно не было нужно ничего на сцене. Сами себя сделали. А памятуя, что Сюнне единственная может похвастаться наличием клипов-миллионников, то, думаю, вы понимаете, что с ней на телевоуте будет крайне тяжко состязаться.

Эгерт Мильдер, который полностью выволок свою слабую песню на перфомансе и раскруткой канала ETV, вряд ли может похвастаться огромной поддержкой телевоута. Но его попадание в финал после прогулки почти по всем программам канала вещателя не кажется удивительным. Просто занял чужое место.

Новичок Шира в этой компании динозавров кажется аутсайдером. Даже несмотря на то, что из четырех песен Рейсманна ей досталась самая сильная. Просто-напросто те, кто поддержали бы ее вряд ли стали истирать свой смартфон в кровь.

Анетт Кульбин не впервые в финале, но она выглядит в нем эдаким компромиссом. Чтобы в программе было нечто отличающегося от стандартного и банального попса.

А теперь немного о шансах. Не забываем, что Эстония попала в весьма простой полуфинал – второй. Так что, выстрелить могут разные песни. В силу того, что девочковое меню этого года просто переполнено, можно предположить, что мальчики просто слопают друг друга и будут напрямую зависеть от того, как Томми Рахула расставит их по финалу. Из всей толпы я бы предпочел выделить Яагупа Туйска – за его грандиозный вокал можно простить попытку стилистического копирования прошлогоднего победителя «Евровидения».

Кандидаты для бабушек могут не рассматриваться вовсе. Из остальной массы стоит выделить Сюнне и Ширу, как определенно новый материал, ранее Эстонией не отправляемый. Если же вещателю не особо хочется в финал – то стоит обратить внимание на Лауру, Ингер и, конечно же, Эгерта. Плясками на фортепиано в Роттердаме никого не удивить. Ну а для Лауры конкурс надо переносить в Киев.