Украинец откровенно рассказал о работе в Эстонии: «За квартиру я не плачу»

Автор видеоблога «За границей» рассказывает на платформе Youtube о работе и жизни в разных европейский странах. За каналом следит почти 3000 пользователей.
В сентябре 2019 года на канале появились первые видео о Эстонии. Автор блога рассказывает не только о процессе поиска работы и сложностях, с которыми может столкнуться гастарбайтер, но и о жизни в стране. Так, например, в одном из роликов он делится своими впечатлениями о ценах.
Вообще я хочу сказать, что в Эстонии как бы нет дешевых вещей. То есть как в Польше, где можно найти какие-то китайские магазины, где за копейки все продается, то в Эстонии в основном бренды. <...> Здесь, когда я хотел подыскать дешевый телефон, самый дешевый, что я нашел — 160 евро... В принципе, здесь можно отдать денег и купить нормальную вещь. <...> Эстония, конечно, вообще, не самая дешевая страна для жизни,
— рассказывает он во время прогулки по торговому центру T1.
Также, как отмечает автор канала, по его мнению 80% жителей Эстонии говорят на русском.
Вроде бы как Евросоюз, другая страна, но здесь услышать эстонскую речь меньше шансов, чем русскую. В плане общения, украинского и русского здесь больше, чем эстонского. Даже я с одним полицейским разговаривал, он сказал, что у него в классе все выходцы были с Украины. Хоть они и разговаривали на русском <...> На работе короче нет запар никаких, норм, можно договориться, тебя могут обматюкать. Верите? Как это не звучит, но это не то чтобы приятно, но как-то понятно, как-то по-нашему...
Что касается непосредственно работы, то, по мнению автора ролика, ситуация с ней в Эстонии лучше, чем в Чехии или Польше.