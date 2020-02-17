Украинец откровенно рассказал о работе в Эстонии: «За квартиру я не плачу»

Вроде бы как Евросоюз, другая страна, но здесь услышать эстонскую речь меньше шансов, чем русскую. В плане общения, украинского и русского здесь больше, чем эстонского. Даже я с одним полицейским разговаривал, он сказал, что у него в классе все выходцы были с Украины. Хоть они и разговаривали на русском <...> На работе короче нет запар никаких, норм, можно договориться, тебя могут обматюкать. Верите? Как это не звучит, но это не то чтобы приятно, но как-то понятно, как-то по-нашему...