ТОП-10 ⟩ Почему Финляндия считается одной из лучших стран для жизни в мире

Большую часть своей истории Финляндия не была самостоятельным государством, несколько веков эти змели принадлежали Швеции, а после отошли Российской империи. Всего каких-то 100 лет назад финны получили собственное государство, которое быстро сделали настоящим раем.

Залог счастья: сису и калсарикяннит

У этих слов нет аналогов в русском языке, но именно они — фундамент финнского менталитете. Сису — спокойствие, энергия и самоконтроль, в то время как калсарикяннит — его полная противополжность. Это домашний отдых наедине с самим собой.

ФОТО: Caro / Sorge/Caro / Sorge

Женское избирательное право

Уже в 1907 году, когда Финнляндия получила право избрать собственный парламент, женщины получили не только право голоса, но и право быть избранными. В первом парламенте оказалось 27 женщин-депутатов.

Переработка мусора

Финляндия — один из миров лидеров по переработке мусора, их экономика выстроена так, что на переработку уходит около 99 % производственных отходов. Мусоросжигательные заводы генерируют практически всю электроэнергию.

Интернет

В 2010 году Финляндия стала первой страной, где было среди гражданских прав было закреплено право на Интернет. Власти обязали провайдеров обеспечить доступ ко Всемирной сети каждому гражданину. В мире такая практика не особенно распространена из-за страха перед пиратством, финны решили, что благополучие граждан куда важнее.

Пособие на ребенка

Пособие на ребенка в Финляндии составляет около 100 евро в месяц, но выплачивается вплоть до 17-летия. Большинство граждан предпочитают эти деньги откладывать, чтобы потом их ребенок мог начать самостоятельную жизнь с приличной суммой за душой.

Пицца

Неожиданно, но в Финляндии лучшая пицца в мире. Всё началось с того, что Сильвио Берлускони, тогдашний премьер-министр Италии после визита к финнам заявил, что их еда, а в особенности, оленье мясо — мерзость. Финны обиделись настолько, что спустя пару лет их знаменитая Пицца Берлускони с оленьим мясом стала считаться лучшей в мире.

ФОТО: Caro / Andreas Bastian/Caro / Andreas Bastian

Полиция

В Финляндии уровень доверия к полиции составляет около 90 %! Как им удалось подобное? Дело в том, что у них вся полиция — единое формирование, не разбитое на отделение структуры, как принято в других странах. Подобный проект был попыткой минимизировать влияние политиков на силовые структуры, как мы видим, у них получилось.

Санта

Лапландия — самый знаменитый регион Финляндии, где живет сам Санта-Клаус. Там есть небольшая рождественнская деревенька Йоулопукки — так по-фински зовут Санту. Именно туда дети со всего мира отправляют свои письма с пожеланиями.

ФОТО: JONATHAN NACKSTRAND/AFP

Хеви-метал

Также Финляндия занимает первое место в мире по количество рок-групп на душу населения, на каждые 100 тысяч жителей приходится по 53 коллектива. Один из самых известных — Lordi, в 2006 году музыканты выиграли «Евровидение».

ФОТО: mavrixphoto.com/mavrixphoto.com

Отцовство

Финляндия стала первой страной, где большинство забот о детях на свои плечи взяли именно отцы. Такое стало возможно благодаря ряду законов, поощрявших активное участие отцов в жизни своих детей. Например, отпуск по уходу за ребенком для мужчины длится 9 недель, а оплата в этот период составляет 70 % от зарплаты.