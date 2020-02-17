Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой

Кэролайн Флэк ФОТО: Matt Crossick/PA

40-летнюю Кэролайн Флэк в последнее время преследовали несчастья. Сначала она со скандалом рассталась со своим бойфрендом Льюисом Бертоном, а потом он и вовсе подал на телеведущую заявление в полицию, обвинив ее в нанесении побоев. В дальнейшем бывший избранник отказался от заявления, но правоохранительные органы продолжили расследование. Из-за судебных разбирательств Кэролайн уволили из шоу «Остров любви», над которым она работала с 2015 года.

Сама Флэк категорически отрицала свою вину. Она наняла лучших адвокатов в Лондоне, которые добились освобождения звезды из под стражи под залог. 4 марта должно было состояться очередное заседание суда по данному делу, но из-за смерти Кэролайн следствие будет остановлено.

Кэролайн Флэк ФОТО: EDDIE KEOGH/REUTERS

Для близких и родственников Флэк новость о ее самоубийстве стала полной неожиданностью. По их словам, ничто не предвещало беды, а Кэролайн верила в скорую победу в суде. При этом Кэролайн очень боялась, что в зале суда покажут видео, снятое в ту самую злополучную ночь, когда она в состоянии алкогольного опьянения якобы избила бойфренда. О дате и месте похорон звезды пока нет никакой информации.

Дом Кэролайн Флэк в Лондоне ФОТО: Dominic Lipinski/PA

Напомним, что телеведущая прославилась на весь мир в 2009 году, когда начала встречаться с принцем Гарри. Отношения влюбленных просуществовали пару месяцев, но потом об их связи узнали журналисты. Из-за общественного давления Гарри и Кэролайн пришлось расстаться. В своей автобиографии звезда телевидения вспоминала о том романе с ностальгией, отмечая, что представитель королевской династии был практически идеальным бойфрендом.