50-летняя Дженнифер Лопес в мини-бикини похвасталась своими формами

Популярная американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая недавно довольно откровенно объявила о выпуске собственной линии обуви, сейчас озадачила фанатов очередным смелым фото.
На своей странице в Instagram 50-летняя звезда опубликовала селфи, на котором позирует в белом бикини, демонстрируя стальные кубики пресса.
"Расслабленная и заряженная", - подписала снимок артистка.
Поклонников изрядно восхитила фигура звезды.
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"Невероятная", "Джен - ты здорово мотивируешь", "Роскошная фигура", - писали в комментариях подписчики певицы.
Напомним, не так давно Дженнфіер Лопес вместе с Шакирой устроили настоящий перфоманс в перерыве Супербоула - финального матча Национальной футбольной лиги. Исполнительницы представили зрителям эффектный совместный номер, а также спели свои хиты.