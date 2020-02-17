50-летняя Дженнифер Лопес в мини-бикини похвасталась своими формами

На своей странице в Instagram 50-летняя звезда опубликовала селфи, на котором позирует в белом бикини, демонстрируя стальные кубики пресса.

Напомним, не так давно Дженнфіер Лопес вместе с Шакирой устроили настоящий перфоманс в перерыве Супербоула - финального матча Национальной футбольной лиги. Исполнительницы представили зрителям эффектный совместный номер, а также спели свои хиты.