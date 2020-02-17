Пн, 17.02.2020
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50-летняя Дженнифер Лопес в мини-бикини похвасталась своими формами

Jennifer Lopez and Alex Rodriguez

ФОТО: SMG/ZUMAPRESS.com

Популярная американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая недавно довольно откровенно объявила о выпуске собственной линии обуви, сейчас озадачила фанатов очередным смелым фото.

На своей странице в Instagram 50-летняя звезда опубликовала селфи, на котором позирует в белом бикини, демонстрируя стальные кубики пресса.

"Расслабленная и заряженная", - подписала снимок артистка.

Поклонников изрядно восхитила фигура звезды.

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"Невероятная", "Джен - ты здорово мотивируешь", "Роскошная фигура", - писали в комментариях подписчики певицы.

Напомним, не так давно Дженнфіер Лопес вместе с Шакирой устроили настоящий перфоманс в перерыве Супербоула - финального матча Национальной футбольной лиги. Исполнительницы представили зрителям эффектный совместный номер, а также спели свои хиты.

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