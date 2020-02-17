КАКАЯ КОШКА ПРИНОСИТ СЧАСТЬЕ ⟩ Как домашние любимцы влияют на энергетику дома

7. Кошки вызывают вещие сны

Домашние любимцы обладают феноменальными способностями и могут даже общаться с человеком посредством сна. Если вам приснился сон, после которого вы сразу же проснулись и увидели рядом с собой своего кота или кошку, это говорит о том, что любимец показал вам будущее и намекнул, как следует поступить, пишет dailyhoro.ru.

Однако кошачья энергетика может по-разному воздействовать на человека, как положительно, так и отрицательно. Какую же кошку завести, чтобы в доме всегда царила атмосфера тепла, любви и комфорта?

Черных кошек почему-то во многих странах считают символом неудач и бед, но на самом деле это не так. Кошки и коты черного окраса привлекают деньги в дом. Они положительно влияют на дела в бизнесе. Существует такая приметы, что если дать черному коту пройтись лапами по важным документам и договорам, деловая встреча пройдет успешно, бизнес пойдет в гору. Приносят удачу черные кошки и тем, кто занимается торговлей. Для таких людей черные кошки являются настоящим магнитом для денег.

Несмотря на то что коты черного окраса приносят удачу, некоторым людям все же стоит их опасаться. Тем, кому по жизни не везет, не стоит заводить черного кота, так как он притянет еще больше проблем и бед. Да и вообще, не следует заводить такого питомца тем, кто верит в примету о черных кошках. А вот везучим людям просто необходимо завести кошку такого окраса, тогда везение усилится в несколько раз.

Рыжие кошки привлекают любовь. Кошек рыжего окраса рекомендуется заводит женщинам, которые хотят найти вторую половинку или выйти замуж. Но для того, чтобы энергия рыжего кота реально действовала, в доме не рекомендуется держать других животных такого же окраса, а также питомцев черного цвета.

Не рекомендуется заводить рыжих кошек тем, кто имеет рыжие волосы. Вообще, люди, которые хотят найти свою любовь, отвернут от себя удачу, если заведут питомца противоположного пола и с окрасом, похожим на цвет своих волос.

Серые кошки будут полезны тем людям, в жизни которых много трудностей, опасностей и недоброжелателей. Серый питомец будет отводить от хозяина негатив и сделает его недосягаемым для темных сил и зависти. Серые коты и кошки также являются отличными оберегом от порчи, сглаза, любовных приворотов и прочих магических воздействий. Они защищают хозяина от всего, что может причинить ему вред.

Белые кошки всегда считались лекарями. Помимо лечебных свойств, они могут привлечь к своему хозяину полезных и добрых людей. Кошки белого окраса тонко чувствуют всех, кто заходит в дом, и в случае энергетической опасности нейтрализуют отрицательную энергию недоброго гостя.

Белые кошки с глазами разного цвета считаются особенными талисманами. Их энергетика очень сильна, они притягивают удачу и счастливые обстоятельства своим хозяевам. Но заводить их рекомендуется не всем. Такие кошки принесут добро только организованным и практичным людям. Они будут усиливать все положительные качества хозяйского характера, что поможет ему добиться больших успехов в карьере, любви и финансах.