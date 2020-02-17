ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, какие прекрасные русалки устроили банное ралли в Ноароотси

В минувшие вызодные в местечке Ноароотси состоялось пятое сауна ралли, сообщает Elu24. На мероприятие зарегистрировалось 58 команд и 24 сауны (плюс одна передвижная).
В этом году на помывку в саунах давалось шесть часов, и каждая команда должна была оставаться в сауне в течение определенного времени, а многие могли зарабатывать дополнительные очки, решая различные дополнительные задачи.
Мероприятие началось и закончилось в Roosta Holiday Village, где после соревнования состоялась церемония награждения, победители получили подарки, а потом все дружно отмечали пятилетие банного ралли. Жюри выбрало и наградило сауны в специальных категориях - лучшая сауна, лучший банный костюм, самая привлекательная команда.
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