ВСЕ ПОРТИТСЯ И ЛОМАЕТСЯ ⟩ Ретроградный Меркурий с 17 февраля по 10 марта: какому знаку Зодиака нужно быть предельно осторожным?

Меркурий отвечает за коммуникации, общение, обучение и торговлю. Его влияние на людей велико, а когда он разворачивается вспять, то все дела словно замедляются. В период ретроградности планеты важно соблюдать осторожность и не спешить с выводами. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с мнением астрологов, чтобы удача не отвернулась.

Овен

Овнам в период с 17 февраля вплоть до 10 марта нужно сосредоточиться на общении с окружением. В это время эмоции могут брать верх, однако потакать им нельзя. Агрессия и напор нежелательны и могут повлечь за собой конфликты и разногласия или плачевно сказаться на деловой сфере. Взаимопомощь и поддержка будут важны, а значит, прерывать общение с друзьями и близкими не стоит.

Телец

Тельцам в период ретроградного Меркурия астрологи рекомендуют не обращать внимания на сплетни и не уподобляться недобросовестному окружению. В это время лучше всего заняться завершением ранее начатых дел, чтобы после 10 марта получить награду и с чистой совестью начать что-то новое и увлекательнее. Такая тактика убережет от ссор и сохранит незапятнанную репутацию.

Близнецы

Близнецам с 17 февраля по 10 марта астрологи советуют больше времени уделять личной жизни. Тем, кто находится в отношениях, пора завершить ссоры и найти компромиссные решения, а тем, кто одинок, можно попытать счастья и не отказываться от романов. Новые знакомства могут и не привести к долгоиграющим отношениям, однако печалиться не стоит. После того как Меркурий вернется в прямое движение, судьба все расставит по местам.

Рак

Ракам влияние планеты принесет успех в деловой среде. Для этого нужно не бояться ответственности и находить способы реализовать свои идеи таким образом, чтобы получить дополнительный доход. Хобби или увлечение вполне может стать источником дохода, если целенаправленно работать в этом направлении. Идеи, которые Раки вынашивали ранее, вполне могут стать реальностью в период с 17 февраля по 10 марта.

Лев

Львам предстоит пересмотреть свое поведение и научиться отвечать за слова. С 17 февраля нельзя забывать о данных обещаниях, выполнить которые нужно в срок. Огненным Львам не помешают и упражнения для обретения внутренней гармонии. С их помощью будет проще обуздать эмоции и не обидеть близких неуместными и резкими высказываниями. Ссоры в период ретроградного Меркурия грозят неприятными последствиями, поэтому так важно избегать любых конфликтов.

Дева

Девам астрологи рекомендуют совместить работу и личную жизнь. Посвящать все время делам чревато проблемами на личном фронте, поэтому так важно помнить о том, что близкие также нуждаются в заботе и внимании. Вне рабочих часов Девы смогут проводить время с родственниками или вторыми половинками, придумывать интересный досуг, чтобы не скучать и дарить тепло тем, кто дорог сердцу.

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