БЕЗ ТРУСИКОВ? ⟩ Неадекватную Асмус разнесли в Сети за фото с раздвинутыми ногами

Еще недавно примерная мама и любящая жена, Кристина вдруг периодически превращается в подобие Бузовой, охотно делясь с подписчиками странными, а порой бредовыми выходками в своем Instagram.

То демонстрируя рабочие эпизоды со съемок фильма «Эдуард Суровый: слезы Брайтона», она позволяет оператору с камерой бесцеремонно заглянуть себе под юбку. То позирует в протертых на ягодицах штанах, давая лишний повод фолловерам позлословить. А то открыто призывает хейтеров писать гадости в свой адрес.

Что двигало Кристиной на сей раз - неизвестно, но актриса решила в очередной раз взбудоражить подписчиков, выложив на странице в Instagram серию своих снимков в облегающем черном платье мини. И все бы ничего, если бы среди фото не было очередного провокационного кадра, на котором серьезная, как уверяет она сама, драматическая актриса предстала перед фанатами в дурацком виде. Сидя на корточках и вытянув одну ногу, Асмус до кучи высунула язык и картинно закатила глаза.

«Инстацаца дрица ца. Я знаю, что вы за вторую фотку, поэтому даже спрашивать не буду», - подписала безумную фотосессию актриса, намеренно сделав акцент на неудачном снимке.