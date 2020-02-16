ВИДЕО ⟩ Таксистка из Эстонии ищет мужчину мечты на передаче «Давай поженимся»

Невесте 32 года, а работает она водителем такси. Очень гордится тем, что сумела освоить эту мужскую профессию. Мечтает есть и не поправляться, признается, что может выругаться матом, предупреждает, что ее избранник должен уметь готовить.

Все 12 лет отношений выслушивала от мужа, что она не слишком умна, не очень красива и не особо стройна. Когда поняла, что заслужить любовь супруга невозможно, подала на развод.

Анастасия не сможет ужиться с обладателем большого носа, который ест за рулем, создает бардак в машине и не умеет играть в волейбол. Ее идеал – это спортивный креативный мужчина, который будет гладить ее, как котенка, и мариновать самый вкусный шашлык в городе.