Вс, 16.02.2020
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ПРОЩАЙ, МАРТИН ⟩ Сирет Котка вышла в свет со своим новым избранником
ГАЛЕРЕЯ

Сирет Котка, которая в январе официально развелась с Мартином Репинским, впервые вышла в свет в обществе своего нового избранника. Смотрите фото в галерее!

Вчера на праздновании 80-летнего юбилея театра в Раквере появилась также и политик Сирет Котка.

Котка утверждала, что причиной развода с Мартином Репинским стали его отношения на стороне. Однако сам Репинский говорил совсем противоположное.

Теперь на лице Сирет, которая пришла на мероприятие с мужчиной, сияет улыбка. 

В День святого Валентина Котка поделилась у себя в Instagram снимком с роскошным букетом цветов, который подарил ей скорее всего новый избранник.

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