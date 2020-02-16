ПРОЩАЙ, МАРТИН ⟩ Сирет Котка вышла в свет со своим новым избранником
Сирет Котка, которая в январе официально развелась с Мартином Репинским, впервые вышла в свет в обществе своего нового избранника. Смотрите фото в галерее!
Вчера на праздновании 80-летнего юбилея театра в Раквере появилась также и политик Сирет Котка.
Котка утверждала, что причиной развода с Мартином Репинским стали его отношения на стороне. Однако сам Репинский говорил совсем противоположное.
Теперь на лице Сирет, которая пришла на мероприятие с мужчиной, сияет улыбка.
В День святого Валентина Котка поделилась у себя в Instagram снимком с роскошным букетом цветов, который подарил ей скорее всего новый избранник.