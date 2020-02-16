ПРОЩАЙ, МАРТИН ⟩ Сирет Котка вышла в свет со своим новым избранником

Вчера на праздновании 80-летнего юбилея театра в Раквере появилась также и политик Сирет Котка.

Котка утверждала, что причиной развода с Мартином Репинским стали его отношения на стороне. Однако сам Репинский говорил совсем противоположное.

Теперь на лице Сирет, которая пришла на мероприятие с мужчиной, сияет улыбка.