Филипп Киркоров болел за Уку Сувисте из Нижнего Тагила. И не напрасно!

Днем 15 февраля, когда в Тарту проходил второй полуфинал конкурса Eesti Laul, Филипп Киркоров приехал в Свердловскую область, чтобы дать два концерта. Вчера король поп-музыки выступал в Нижнем Тагиле, а прибыл он туда в прицепном VIP-вагоне поезда в сопровождении телохранителей.

Киркоров сказал редактору ERR Кармель Килланди, что будет болеть за Уку Сувисте из Нижнего Тагила в Свердловской области. Филипп Киркоров, который вечером сам выступает с концертом, попросил передать Уку, что петь надо с кайфом и получать удовольствие, тогда это почувствуют и зрители.