Филипп Киркоров болел за Уку Сувисте из Нижнего Тагила. И не напрасно!

Вчера Уку Сувисте вышел в финал конкурса Eesti Laul!
Над песней артиста «What Love Is» работала команда короля российской эстрады Филиппа Киркорова.
Днем 15 февраля, когда в Тарту проходил второй полуфинал конкурса Eesti Laul, Филипп Киркоров приехал в Свердловскую область, чтобы дать два концерта. Вчера король поп-музыки выступал в Нижнем Тагиле, а прибыл он туда в прицепном VIP-вагоне поезда в сопровождении телохранителей.
Как сообщал Rus.ERR, Филипп Киркоров смотрел прямую трансляцию выступления Уку Сувисте на конкурсе Eesti Laul.
Киркоров сказал редактору ERR Кармель Килланди, что будет болеть за Уку Сувисте из Нижнего Тагила в Свердловской области. Филипп Киркоров, который вечером сам выступает с концертом, попросил передать Уку, что петь надо с кайфом и получать удовольствие, тогда это почувствуют и зрители.
У себя в Instagram Филипп Киркоров пожелал удачи Уку Сувисте.
Слушайте песню Уку Сувисте «What Love Is»!