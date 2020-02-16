ВИДЕО ⟩ Певица Zivert посвятила новый клип «ЯТЛ» всем влюбленным

Предыдущие работы Zivert ещё не успели спуститься с вершин рейтингов, а певица уже представила новый релиз, первый в 2020-м. День всех влюбленных – отличный повод заговорить на романтические темы, что артистка и сделала в сингле «ЯТЛ», название которого – это аббревиатура трех самых главных слов.

Если сравнить его с выпущенными ранее треками Zivert, можно заметить более стандартный поп-продакшн, характерный для российского видения этого жанра. В нем задействованы наиболее популярные элементы дип-хауса – прямая бочка в басах и техническая игра с вокалом на бэках. Яркости треку придает узнаваемый тембр и манера певицы.