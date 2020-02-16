Леди Гага отпраздновала День святого Валентина с новым возлюбленным

Не так давно Леди Гага показала миру свою новую любовь – предпринимателя Майкла Полански. Они вместе приехали на чемпионат Super Bowl, сообщает Joinfo.com. Певица в своем Instagram опубликовала фотографию, на которой она обнимает Полански, а также поздравила своих подписчиков с Днем святого Валентина.

«С Днем Святого Валентина! Детка, неужели я вся в помаде? Счастливого Дня святого Валентина всем моим монстрам! Я люблю вас!», – написала Леди Гага в Instagram.

Ранее Гага опубликовала еще одну фотографию с генеральным директором Parker Group, где они наслаждались отдыхом на яхте. Полански крепко обнимал Леди Гагу, а она сидела у него на коленях.

«Нам было так весело в Майами. С любовью ко всем моим маленьким монстрам и поклонникам, вы самые лучшие!», – подписала снимок певица.