Леди Гага отпраздновала День святого Валентина с новым возлюбленным

Леди Гага отпраздновала День Святого Валентина со своим новым возлюбленным Майклом Полански.
Не так давно Леди Гага показала миру свою новую любовь – предпринимателя Майкла Полански. Они вместе приехали на чемпионат Super Bowl, сообщает Joinfo.com. Певица в своем Instagram опубликовала фотографию, на которой она обнимает Полански, а также поздравила своих подписчиков с Днем святого Валентина.
«С Днем Святого Валентина! Детка, неужели я вся в помаде? Счастливого Дня святого Валентина всем моим монстрам! Я люблю вас!», – написала Леди Гага в Instagram.
Ранее Гага опубликовала еще одну фотографию с генеральным директором Parker Group, где они наслаждались отдыхом на яхте. Полански крепко обнимал Леди Гагу, а она сидела у него на коленях.
«Нам было так весело в Майами. С любовью ко всем моим маленьким монстрам и поклонникам, вы самые лучшие!», – подписала снимок певица.
Поклонники певицы со всего мира с нетерпением ждут выхода нового альбома «LG6». По словам Гаги, она работает над ним настолько интенсивно и самоотверженно, что зачастую забывает даже сходить в душ. Ранее мы писали о том, что одна из песен нового альбома под названием «Stupid Love» просочилась в Сеть. Тем не менее, певица не отчаивается и даже шутит насчет этого в своем Twitter.