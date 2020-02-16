Гороскоп на 16 февраля: Скорпионы подвержены стрессу, новые перспективы у Тельцов

Лев

Можно заняться решением собственных проблем, навести порядок в личной жизни, отношениях с родственниками, друзьями и любимым человеком. Кроме того, этот день отлично подходит для проведения корпоративных праздников, презентаций, семинаров и иных мероприятий, имеющих не только развлекательную, но и деловую ценность. Вы легко завладеете вниманием в любом обществе. Постарайтесь избежать резких высказываний в чей бы то ни было адрес: велика вероятность, что ваши слова, причем в искаженном виде, будут переданы заинтересованным лицам.

Приятное впечатление оставят романтические свидания. Вы можете позволить себе покапризничать – любимый человек будет на удивление терпелив и снисходителен к вашим слабостям.

Дева

С профессиональной точки зрения этот день будет весьма сложным. Вы не только склонны переоценивать собственные возможности, но и от коллег ждете слишком многого, что приводит к обострению существующих противоречий и создает почву для новых конфликтов. При этом общение с руководством и влиятельными особами обещает быть весьма приятным и интересным, а для представителей творческих профессий – еще и очень многообещающим.

В семейных отношениях воцарится гармония, но для этого вам придется пойти на некоторые уступки, привести свои планы в соответствие с интересами близких. Новое романтическое увлечение поднимет настроение, но вряд ли приведет к долгим и серьезным отношениям.

Весы

Старайтесь быть внимательнее в работе – велика вероятность ошибок и просчетов. Несоблюдение формальностей на деловой встрече может иметь печальные последствия, любые проявления фамильярности негативно скажутся на итоге переговоров. Финансовое положение стабильно, желательно придерживаться ранее составленного плана расходов и покупок. В дальних поездках могут возникнуть неожиданные трудности.

Романтические отношения складываются наилучшим образом. Можно получить массу удовольствия от общения с любимым человеком, завоевать симпатию интересной вам особы и внести в личную жизнь те перемены, о которых вы долгое время мечтали.

Скорпион

Скорпионы подвержены стрессу и склонны переоценивать значение многих проблем, с которыми столкнутся в этот день. Не стоит искать виновника своих несчастий, лучше сосредоточьтесь на преодолении преград, возникающих на пути. Вероятны трудности в отношениях с коллегами, однако руководство будет на вашей стороне и конфликты не примут хронического характера. Хотя финансовая картина в целом благоприятна, расходы, в особенности связанные с развлечениями, лучше сократить.

День принесет немало романтических переживаний, некоторых представителей знака ожидают новые увлечения и знакомства. Постарайтесь найти общий язык со старшими родственниками: можно решить многие проблемы, оставить в прошлом разногласия и споры.

Стрелец