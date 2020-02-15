А как же интим? Как живут те, кто отказался от секса

Перебор с любовниками?

У Оксаны было более 20 половых партнеров. Она перепробовала разные виды интимной близости: занималась сексом с совсем юными парнями, встречалась с уже зрелыми мужчинами, спала с девушками. В какой-то момент ей стало просто скучно.

«За 7 лет активной сексуальной жизни я как-то сама пришла к тому, что мне все понятно, больше неинтересно. К тому же секс всегда связан с какими-то другими отношениями: то влюбляешься, то, наоборот, разочаровываешься, спать с друзьями — конец дружбе, спать с бывшими — ничего хорошего. В общем, после очередной попытки получить удовольствие от интима я решила просто отказаться от секса», — рассказала Оксана.

Когда случаются гормональные всплески, красивая молодая девушка сублимирует: идет в тренажерный зал, бегает на стадионе, нагружает себя работой. О разгрузке с помощью близости с кем-то Оксана даже не думает. Она выбрала для себя жизнь одиночки, и ей, по ее словам, так очень удобно.

Психологи отмечают, что люди выбирают жизнь асексуала-одиночки из-за медленного психологического взросления. Их выбор — проявление инфантильности, а не зрелости. Эту проблему лучше прорабатывать со специалистом, а не принимать как должное. Скорее всего, сниженное либидо свидетельствует о сбоях в эндокринной системе организма, а это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Детские травмы

В закрытых группах асексуалов в соцсетях есть отдельные обсуждения. В одной из них люди делятся воспоминаниями о том, как они поняли, что являются асексуалами. Несколько признаний связано с травмами прошлого.

Если человек подвергался насилию в детском возрасте или видел, как его родители занимаются сексом, или слишком рано увидел какие-то фильмы для взрослых — у него может развиться отвращение к сексу.

По словам психологов, исправить детскую травму можно. Либо с помощью психотерапии, либо если произойдет какое-то событие, которое затмит впечатления от случившегося в детстве. К примеру, сильная влюбленность способна перебить последствия травмы и возобновить желание заниматься сексом.

Эхо «войны»

Чаще всего асексуалы признаются, что секс им стал противен после неудачного опыта, абьюзивных отношений или травли.

Например, когда над молодым человеком издеваются по поводу его внешности, он перестаёт принимать свое тело и себя, поэтому и в близких отношениях с другими людьми не нуждается.

Асексуалы рассказывают, что причиной нежелания заниматься сексом некоторых из них являлся неудачный интим. Владимир поделился с изданием, что его первый контакт с девушкой был похож на изнасилование.

«Она накинулась на меня. Сама начала все делать, скакала, была агрессивной. Когда все закончилось, я чувствовал себя использованным. Такое мерзкое чувство, что больше заниматься сексом мне не хочется», — рассказал Владимир.

Аналогичной позиции придерживается и Екатерина, которая два года состояла в несчастливых отношениях, где молодой человек думал только о себе. Секс был только тогда, когда ему этого хотелось. О том, чтобы доставить удовольствие ей, даже речи не шло. Из отношений Катя смогла выбраться, а вот из своего отвращения к сексу — нет.

Новая ориентация?

Современные исследователи и крайне толерантные люди называют асексуальность новой ориентацией. Некоторым нравятся мужчины, другим — женщины, третьим — и те и другие. А асексуалам не нравится никто. И это их право.

Они совсем не обязательно находятся в гордом одиночестве или в каком-то перманентно депрессивном состоянии. Асексуалы строят отношения, создают семьи. Просто секс в их коммуникациях отсутствует. Поэтому асексуалы зачастую выбирают позицию чайлдфри и не заводят детей.

«Некоторые из нас все-таки хотят детей. Делают искусственное оплодотворение либо соглашаются на близость, но только ради зачатия. Об удовольствии тут не может быть и речи», — сказала Екатерина.

Как отмечают сексологи, лечить асексуальность нужно, только если есть в этом потребность. Допустим, если появились проблемы со здоровьем, либо если человек хочет обычной жизни с обычными отношениями, в которых есть не только прикосновения, но и интимная близость.