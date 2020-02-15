Дочь Любови Успенской: «Вы не калека или урод, если отсутствует полный рот зубов»

Несколько дней назад 30-летняя Татьяна Плаксина удивила публику видеозаписью, на которой многие увидели не вполне адекватное поведение. На кадрах, опубликованных в Сети, девушка признавалась подписчикам в любви и вела себя так, словно приняла запрещенные вещества. «Возможно, дьявол сам проделал свое уничтожение. Если дьявол — это технологии, то самое поразительное, что именно через телефон мы найдем выход друг к другу», — обращалась к неравнодушным Плаксина.

После этого Татьяна поделилась несколькими художественными работами, а также написала стихи, строки которых привлекли внимание поклонников. Так, довольно в витиеватой форме, дочь Успенской рассуждала о собственной свободе, внешности и будущем.

«Тот день, когда вы смотрите в зеркало и понимаете, что вы не там — и есть свобода. Вы не калека или урод если у вас отсутствует полный рот зубов. Не говоря уже каких: белых, прочных, стальных или золотых. Вы не калека или урод, если у вас свой ход — свой род деятельности или бездействия», — написала Плаксина.

Также в стихах наследница Успенской отмечает, что надеется на перемены и верит в успешный исход. «И не поделишь небеса ты на кусочки, поэтому не надо расставлять себя на точки. Ты не калека или урод, если не стал — ты просто не мог. Скоро сможешь. Скоро небеса положишь у ног матери своей», — призналась Татьяна.

«Какие важные слова и глубокие смыслы. Тот, кто может, все поймет, а остальное — просто пыль»; «Татьяна, вы очень душевная. Настоящая. Тонкая натура. Вы хорошая. Жизнь у вас наладится. Я вас очень уважаю»; «Таня, такие стихи глубокие, и все в них правда!» — поддержали девушку подписчики.

Напомним, что недавно в программе «Звезды сошлись» на НТВ дочь певицы утверждала, что стала жертвой насилия со стороны матери. По словам Плаксиной, Успенская всю жизнь держала ее в неволе, критиковала и говорила неприятные вещи. Кроме того, звездная мать буквально кинулась душить наследницу, когда та пошла против ее воли. «Все началось, когда мне было 12-13 лет. Тогда я стала кому-то нравиться. Тут она принялась меня мучать, говорить, что я жирная и так далее. У меня развилась анорексия. Она человек без души», — вспоминала ранее Плаксина.

Сама Любовь Успенская всячески отрицает правдивость слов дочери и уверяет, что Плаксина психически нездорова. Адвокат Любови Залмановны заявил, что девушке поставлен неутешительный диагноз, а значит, все сказанное ею нельзя принимать за чистую монету. «Нельзя давать в эфир откровения больного человека. Она неадекватная сейчас, блаженная. Есть выписной эпикриз, есть четкий диагноз. Успенская ее опекун», — говорил Александр Бенхин.