Подшофе или прикалывается? Ольгу Бузову вывели под руки со сцены

Сегодня 34-летняя Ольга Бузова выступит в Калуге, вчера же артистка дала концерт в Брянске. За вечер певица сменила несколько образов. Сначала ведущая «ДОМа-2» предстала в розовом боди на одно плечо с длинным рукавом, потом переоделась в серебристый наряд, украшенный камнями, а после вышла на сцену в бордовом боди с черной бахромой. «Брянск, спасибо вам всем еще раз. Сегодня реально было все в огне. Спасибо за аплодисменты, цветы и вашу любовь. Поздравляю всех с Днем Святого Валентина. Берегите любовь!» — поделилась Бузова в социальных сетях.

После выступления Ольга продолжила делиться с поклонниками эмоциями. Теледива опубликовала ролик, на котором еле идет — певицу поддерживают двое мужчин. «Что же я творила? Я отжигала?» — уточнила артистка и зашла в гримерку.

К слову, фанаты Бузовой так и не поняли, была ли звезда в нетрезвом состоянии или она просто устала. «Оля — настоящая трудяга!»; «А кроме как трусами, привлечь нечем? Это прошлый век!»; «Что с тобой, Оля? Ты пьяна?» — отреагировали пользователи Сети.

Также многие возмутились, почему в День всех влюбленных артистка провела на гастролях. По словам подписчиков, исполнительница могла бы уделить время возлюбленному. Однако после концерта Ольга показала, какой сюрприз ей устроил бойфренд. Когда певица вернулась в отель, ее ожидал романтический сюрприз. Весь номер был украшен воздушными шарами в виде алых сердец, лепестками роз, красивыми букетами и игрушечными единорогами. «Тебя нет рядом, но даже на расстоянии ты умеешь меня удивлять. Так красиво в номере. Спасибо, любимый!» — обратилась Бузова к избраннику.

Напомним, Ольга Бузова счастлива в отношениях с 27-летним Давидом Манукяном. Певица и блогер познакомились на съемках клипа на песню «Лайкер». Несколько месяцев влюбленные скрывали свои отношения. Как позже объяснила ведущая скандальной телестройки, она боялась сглаза и злых языков. «Я никому об этом не говорила, потому что, возможно, счастье любит тишину. Я не знаю, насколько у меня получится это сохранить, потому что я артист, и моя жизнь всегда на виду. Просто по-настоящему все произошло за кадром», — ранее сообщала артистка.