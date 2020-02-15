СЛУШАЙ ⟩ Билли Айлиш представила заглавную песню для нового фильма о Джеймсе Бонде

Девушка презентовала заглавную песню для нового фильма об агенте 007 — «Не время умирать». В этом году Джеймсу Бонду предстоит выполнять трюки и бороться со злодеями под трек, который Билли написала вместе со своим братом, соавтором и продюсером Финнеасом, став самой молодой исполнительницей главного саундтрека в истории культовой франшизы.