Сб, 15.02.2020
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СЛУШАЙ ⟩ Билли Айлиш представила заглавную песню для нового фильма о Джеймсе Бонде

Билли Айлиш

ФОТО: Gilbert Flores/Broadimage

18-летний хитмейкер и обладательница практически всех существующих наград Билли Айлиш, судя по всему, всерьез намерена взять следующий «Оскар» за лучшую песню, пишет Super.ru.

Девушка презентовала заглавную песню для нового фильма об агенте 007 — «Не время умирать». В этом году Джеймсу Бонду предстоит выполнять трюки и бороться со злодеями под трек, который Билли написала вместе со своим братом, соавтором и продюсером Финнеасом, став самой молодой исполнительницей главного саундтрека в истории культовой франшизы.

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