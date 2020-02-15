Пьяный актер телесериала «Убойная сила» сбил человека

Актер Виктор Соловьев совершил наезд на пешехода в состоянии алкогольного опьянения — ДТП произошло накануне в центре Петербурга на Малоохтинском проспекте. По предварительной информации, около 20 часов сериальная звезда на своем BMW X6 не заметил 42-летнего мужчину, чинившего автомобиль около обочины — несмотря на то, что он выставил специальный знак аварийной остановки.

СМИ сообщают, что пострадавшего отправили в Александровскую больницу в тяжелом состоянии, а прибывший на место наряд полиции зафиксировал у звезды «Убойной силы» опьянение — 0,711 мг/л. В полиции Красногвардейского района возбудили дело за нарушении ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью.

Отметим, что Соловьев известен не только как актер, снимавшийся в сериалах «Убойная сила», «Тайны следствия» и «Агентство Золотая пуля», но и как художественный руководитель театра «Лицедеи», который он возглавляет с 2000 года. В конце 2000-х театр получил здание на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге — команде удалось собрать под свои знамена лучших клоунов мира: Анвара Либабова, Леонида Лейкина и других. В помещениях проходили премьеры известных постановок с участием звезд. Кроме того, там учились несколько знаменитостей: несколько лет в театре проработала Юлия Топольницкая, которая позже прославилась ролью в клипе группы «Ленинград» «Экспонат». А также Юрий Музыченко, ставший затем солистом группы The Hatters.

Соловьев известен также по работе с клоуном Вячеславом Полуниным, театральную школу которого он окончил в 1981 году. 52-летний Виктор участвовал во многих постановках знаменитости и проехал с гастролями полмира: был в США, Колумбии, Германии, Австралии и многих других странах. Вместе с Полунины стал одним из организаторов международных фестивалей, таких как «Мим-парад» (1985г.), «Конгресс дураков» (1986 г.), «Караван мира» (1989г.).