Лайма Вайкуле пошла на крайние меры из-за эпидемии коронавируса

Певица отказалась летать на самолетах. И это несмотря на то, что раньше довольно часто отдыхала в теплых странах. Теперь же, из-за эпидемии коронавируса, ей страшно находиться на борту лайнера, где могут оказаться зараженные люди.

По словам Лаймы Вайкуле, теперь все зависит от эпидемии коронавируса. «Думаю, что правильнее будет сейчас избегать полетов»,– цитирует звезду портал TVNET. Также исполнительница добавила, что вся зима у нее занята гастролями в России и на Украине.

Напомним, прибалтийская дива прилетала в Москву в октябре прошлого года, чтобы поделиться грандиозными планами. Она сообщала, что ее авторский фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала», который традиционно проходит в июле на Рижском взморье, обретет новое дыхание.

Отметим, звезды по-разному относятся к эпидемии коронавируса. Одни серьезно, осознавая опасность, другие шутят по этому поводу. Однако иногда юмор знаменитостей переходит границы. Ранее в громкий скандал попал футболист Дмитрий Тарасов. Спортсмен позволил себе оскорбительный юмор по отношению к азиатам, из-за чего его резко раскритиковали и даже призвали наказать.