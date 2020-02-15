Гороскоп на 15 февраля: интересный день для Весов, сложности в отношениях у Раков

Лев

Львы поглощены собственными делами и интересами, а потому не склонны уделять внимание близким людям, что не лучшим образом сказывается на отношениях с ними. Действуя решительно, вы рискуете лишь усугубить ситуацию, поскольку в данный момент находитесь под влиянием эмоций и слишком большое значение придаете надуманным проблемам. Кроме того, это не лучший день для того, чтобы признаваться в своих чувствах или вести с любимым человеком разговоры об общем будущем.

В общении с новыми знакомыми вы сможете показать лучшие стороны своего характера, благодаря чему откроются весьма заманчивые новые возможности. Этот день подходит для демонстрации своих творческих достижений – недостатка в восторженных поклонниках не будет.

Дева

День будет интересным и приятным. Он хорошо подходит для общения с друзьями и членами семьи, а также для романтического свидания. Появляется возможность завоевать расположение интересного вам человека, устранить преграды, мешавшие сближению. Зарождающаяся симпатия развивается стремительно и наверняка не останется безответной. В отношениях стабильных пар открываются новые грани, что способствует улучшению взаимопонимания.

Возможен значительный прогресс во многих важных делах, решатся сами собой долгое время беспокоившие вас проблемы. Новый взгляд на некоторые события позволит сделать выводы, которые значительно облегчат вашу жизнь.

Весы

День будет приятным и интересным, полным разнообразных событий. Вас ожидают приятные сюрпризы и подарки, знаки внимания и неожиданные встречи. Легко находя общий язык с новыми знакомыми, вы стремительно расширяете свой круг общения, появляется возможность сблизиться с весьма интересными особами. Не может не радовать гармония в романтических отношениях. Родственники готовы поддержать любую вашу идею и забыть о прежних обидах.

Посещение светских мероприятий обещает быть делом не только приятным, но и полезным. Появляется возможность сделать удачные покупки или выгодно вложить деньги. Реализация идей, которые посетят вас в этот день, будет способствовать улучшению финансового положения.

Скорпион

Позитивные тенденции сильны и оказывают влияние на все сферы жизни. Этот день будет очень интересным и приятным, вам не придется жалеть о совершенных поступках и сказанных словах. Предпринятые вами решительные действия окажутся весьма полезными и приведут к ожидаемым результатам. Можно заниматься как решением собственных проблем, так и оказанием помощи тем, кто в этом нуждается.

Общение с близкими людьми будет приносить радость, а встреча с любимым человеком станет неисчерпаемым источником оптимизма, уверенность в себе и жизненной энергии. Полезно также вспомнить о занятиях, которые раньше вызывали у вас интерес, уделить время своему хобби.

Стрелец