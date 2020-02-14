ВИДЕО ⟩ Новый тренд! В Нью-Йорке на подиум вышли мужчины с женскими грудями

В сфере моды, наконец, начали понимать, что многие настоящие люди не выглядят так идеально, как модели на сцене. Большинство моделей на подиумах с накаченными телами и постоянно пропадают в тренажерном зале, но в реальной жизни картина далеко не такая.
У многих мужчин есть пивной животик или огромная »женская грудь», которая чаще всего появляется из-за неправильного питания и малоподвижного образа жизни.
И вот в Нью-Йорке состоялся модный показа, где по сцене прошлись тучные мужчины, не стесняющиеся своего тела. Темнокожий Даниель Джин выступает за «бодипозитив» и показал всем людям, что можно любить свое тело и себя. Жизнь тучных людей, по мнению Джина, усложняют средства массовой информации, представляющие полных мужчин не в самом лучшем свете.
Конечно, чтобы полюбить себя таким, какой ты есть, нужно время.
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