ВИДЕО ⟩ Новый тренд! В Нью-Йорке на подиум вышли мужчины с женскими грудями

У многих мужчин есть пивной животик или огромная »женская грудь», которая чаще всего появляется из-за неправильного питания и малоподвижного образа жизни.

И вот в Нью-Йорке состоялся модный показа, где по сцене прошлись тучные мужчины, не стесняющиеся своего тела. Темнокожий Даниель Джин выступает за «бодипозитив» и показал всем людям, что можно любить свое тело и себя. Жизнь тучных людей, по мнению Джина, усложняют средства массовой информации, представляющие полных мужчин не в самом лучшем свете.