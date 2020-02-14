Видео: молодая пара бегает по Таллиннскому университету и осыпает друг друга лепестками роз

Ребята из проекта Level Up Show снимают выпуски про людей с интересными хобби и профессиями, чтобы каждый человек имел представление о той или иной сфере деятельности.

Но в этот раз сами ведущие решили устроить для зрителей праздник. Они бегали по Таллиннскому университету и осыпали друг друга сердечками и лепестками роз. Наслаждайтесь!