ГОРЯЧЕЕ ВИДЕО ⟩ Клип актеров Русского театра взорвал Сеть: nublu нервно курит в сторонке

Клип «Für Vene teatri sõber» о любви между русской девушкой и эстонским парнем. При их знакомстве оказалось, что девушка — заядлая театралка и назначила кавалеру свидание в Русском театре. Теперь парню нужно пройти небольшой «квест», чтобы попасть в точку назначения.

«Если у Nublu песня исполняется на двух языках, то мы спели аж на четырех: эстонский, русский, украинский и английский. Мы благодарим всю команду Nublu, а в особенности Gameboy Tetris (Pavel Pi) и продюсера Kaarel Sein, за то, что поддержали нас в этой затее и дали нам все необходимые материалы для создания клипа. Также мы выражаем особую благодарность нашему партнеру Bongo Takso за предоставленный автомобиль и благодарим за помощь в съемках наше театральное кафе Grao», — делится команда авторов ролика.