Какие опасности несет ранняя весна?

Врач-кардиолог, геронтолог Юрий Конев в интервью газете «Вечерняя Москва» рассказал, какие опасности несет под собой ранняя весна. По словам специалиста, противостоять капризам природы удается далеко не всем.

Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими хроническими недугами, являются наиболее чувствительными к капризам природы. В особенности те, кто находится в преклонном возрасте. При скачках атмосферного давления у этих людей может возникнуть головная боль, проявиться обострение сосудистых заболеваний, а также боль в сердце и суставах.

«Известно, что большинство инфарктов происходит в период либо аномально плюсовых погодных показателей, либо при резких скачках атмосферного давления», — сказал Юрий Конев.

Врач отметил, что к резким перепадам погоды организм можно подготовить заранее. Для этого необходимо следить за прогнозами синоптиков. В случае, если ожидаются аномальные условия, стоит сократить физическую нагрузку и регулярно принимать назначенные врачами медикаменты. Курение табака и употребление алкоголя могут только усугубить ситуацию.