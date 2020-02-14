НЕМНОГО ОДЕТА ⟩ Рита Дакота с обнаженной грудью снялась в кровати

Выпускница «Фабрики звезд-7» не стесняется демонстрировать свою сексуальность. У Риты красивая фигура, и она часто публикует фото в бикини или откровенных нарядах. На новом снимке Дакота предстала почти без одежды.

Звезда позировала в постели в наушниках, трусиках-стрингах и без бюстгальтера. Обнаженную грудь артистка прикрыла одеялом.

Рита Дакота устроила откровенную фотосессию instagram.com/ritadakota

Несколько поклонников негативно отреагировала на пост звезды. Риту пристыдили за публичное обнажение. «Почему вы все такие умные и мудрые (так кажется по постам), но при этом всегда полуголые?» — спросила подписчица по имени Елена. «А по-вашему, мудрый человек должен быть монахом? Не, это не мой путь. Я признаю свое тело», — ответила Дакота.

«Я не понимаю, вы певица или стриптизерша?» — упрекнула звезду девушка по имени Кристина. «Я певица. Но люблю артовые съемки, иногда и „голые“. Я же не пою на сцене так. А вот если бы меня смущало чужое голое тело, я бы задала себе много вопросов», — парировала Рита.