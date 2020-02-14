МОЖНО ЛИ ТАКОЕ НАДЕТЬ? ⟩ Модель похвасталась платьем из новой коллекции и взорвала Сеть

Не всем подписчикам Тэмми понравился столь вульгарный наряд. Ведь разрезы настолько глубокие, что одно лишнее движение может оголить гораздо больше, чем хотелось бы. Однако некоторым пользователям и такое пришлось по вкусу — снимок набрал около 400 тысяч лайков.

«В таком платье нужно молиться, чтобы на улице не было и легкого ветерка»; «С таким же успехом можно вообще ничего не надевать»,- пишут пользователи Сети.

Тэмми, которая успевает воспитывать двоих детей, в прошлом году представила свою линию купальников, которая тоже несколько смутила покупателей. Видимо, представления о повседневной и пляжной одежде у Тэмми несколько неверные. Из-за чего она постоянно попадает под шквал критики.