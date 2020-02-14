Пт, 14.02.2020
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МОЖНО ЛИ ТАКОЕ НАДЕТЬ? ⟩ Модель похвасталась платьем из новой коллекции и взорвала Сеть

Декольте. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Подписчики в Instagram посоветовали модели быть аккуратней, если она в таком собирается выйти на улицу, пишет Лайф.

Популярная в Instagram модель, на которую подписано более 10 млн человек, представила новую коллекцию своей линии одежды на Неделе моды в Нью-Йорке. И вслед за этим 25-летняя Тэмми Хемброу показала своего фаворита среди нарядов, только поступивших в продажу. Модель примерила предельно откровенное белое платье, под которое не стала надевать нижнее белье. Впрочем, оно здесь и не предполагалось.

Фото © Instagram / tammyhembrow

Не всем подписчикам Тэмми понравился столь вульгарный наряд. Ведь разрезы настолько глубокие, что одно лишнее движение может оголить гораздо больше, чем хотелось бы. Однако некоторым пользователям и такое пришлось по вкусу — снимок набрал около 400 тысяч лайков.

«В таком платье нужно молиться, чтобы на улице не было и легкого ветерка»;  «С таким же успехом можно вообще ничего не надевать»,- пишут пользователи Сети.

Тэмми, которая успевает воспитывать двоих детей, в прошлом году представила свою линию купальников, которая тоже несколько смутила покупателей. Видимо, представления о повседневной и пляжной одежде у Тэмми несколько неверные. Из-за чего она постоянно попадает под шквал критики.

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