СОВЕТЫ ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО ⟩ Как обезопасить себя от вирусов в самолете

Поскольку коронавирусы и вообще вирусы передаются воздушно-капельным путем, то возникает много вопросов о том, как обезопасить себя в самолете. Ведь это закрытое пространство и неизвестно с какими людьми ты летишь.

Доктор Евгений Комаровский в своем новом видео предлагает следовать шести рекомендациям.

1. Маски. Если летите далеко, то приготовьте несколько масок и обязательно герметичный пакет, куда сможете поместить использованную. Напоминаем, что одну и ту же маску не стоит носить больше 2-3-х часов.

2. Дезинфицирующие средства. Берите в дорогу как можно больше антисептиков с содержанием спирта не менее 70%. Протирайте им чаще руки и поверхности в ближайшей доступности (подлокотники, столик, ручки сумки и т.д.).

3. Мойте руки. Везде, где это возможно в аэропорту, мойте руки проточной водой. По возможности с моющим средством.

4. Сидите на месте. Как можно реже ходите по салону самолета. Перемещение многократно увеличивает риск инфицирования. Это связано с особенностью потока воздуха, который обеспечивает вентиляция в самолетах.

5. Будьте бдительны. По возможности держитесь подальше от людей с явными признаками респираторного заболевания. Хотя у каждой авиакомпании есть свои инструкции, как изолировать людей с симптомами вирусных инфекций. Как правило, для этого выделяются три последних ряда в салоне.

6. Еда и питье. Установлено, что риск инфицирования во время полета многократно увеличивается во время еды и питья. Поэтому, если есть возможность не есть и не пить, чтобы не снимать маску – потерпите до места прибытия.