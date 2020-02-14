ПОПРОБУЙТЕ ПРЯМО СЕГОДНЯ ⟩ Как соблазнить женщину, зная ее знак Зодиака?

Но есть общие черты и манеры поведения, характерные только для определенных знаков Зодиака.

Женщина-Овен

Это женщины с мощной энергетикой. Они очень импульсивны и ненасытны в плане любовных отношений. Такие женщины любят брать инициативу на себя и даже иногда забирают на себя роль сильной половины в отношениях.

Однако соблазнят ее только активные и решительные мужчины, сильнее нее.

Женщина-Телец

Для женщины Тельца не важны одноразовые отношения, она ждет серьезности и конкретных поступков со стороны мужчины.

Покажите ей, что вы решительны в своих намерениях и не собираетесь размениваться и взаимность вам обеспечена.

Женщина-Близнецы

Чтобы завоевать внимание такой дамы, вам надо уметь поддержать умный, даже иногда занудный разговор.

Они любят людей искусства, творцов, музыкантов и актеров. Тогда вы сможете захватить интерес такой девушки и переступать на новый уровень общения.

Женщина-Рак

Женщины Рак – очень капризные и сложные дамы. Обычно это девушки тонкой душевной организации, у которых настроение зависит от их внутреннего состояния.

На них нельзя давить, надо стараться выполнять ее прихоти, показать, что ради нее вы готовы на все. Тогда взаимность не заставит вас долго ждать.

Женщина-Лев

Женщина Лев считает себя богиней среди остальных девушек, поэтому, чтобы соблазнить такую особу, вы должны буквально преклоняться перед ней, как в жизни, так и в постели.

Этот вид девушек не готова делать все для партнера, она предпочитает принимать, нежели отдавать.

Женщина-Дева

Девушки Девы очень правильные и дотошные. Именно им надо рассказывать о вашем крутом образовании, хороших родителях и ваших перспективах.

У вас в доме также должен быть уют и чистота, потому что иное ее просто может вывести из себя. Чтобы соблазнить такую девушку, вам просто достаточно быть успешным человеком)

Женщина-Весы

Женщины Весы любят гармонию и уют. Это девушки-домоседки, для которых вечер перед фильмом с ведром попкорна или пиццей, станет лучшим времяпровождением.

Однако и вас эти особы смогут приятно удивить: вкусный ужин, завтрак в постель, совместные прогулки и внимание станут их благодарностью за вашу любовь и заботу

Женщина-Скорпион

Говорят, что девушки под знаком Скорпион- одни из самых сексуальных особей. Но к сожалению, это все равно не упрощает задачу мужчин.

Вам надо быть сильнее ее по энергии, чтобы завоевать такую женщину.

Женщина-Стрелец

Женщины Стрельцы безусловно очень активные и веселые. Поэтому, чтобы ее соблазнить, достаточно просто хорошо рассмешить такую девушку.

Они любят добрых, милых и положительных парней. Репутация плохого мальчика совершенно не ее вариант.

Еще будет огромным плюсом, если вы сможете ее чему-то научить.

Женщина-Козерог

Девушки Козероги любят высоко организованных, аккуратных и строгих мужчин. Их бесит хаус и беспорядок.

Чтобы завоевать такую даму надо иметь четкие цели по жизни и помогать ей в решении ее проблем.

Женщина-Водолей

Один из самых привередливых женских знаков – Водолей.

В вас должен быть полный комплект положительных черт, чтобы добиться такой девушки: и ум, и деньги, и страсть, и строгость, и сила. В общем они и сами не знают чего еще хотят.

Женщина-Рыбы

Самый романтичный тип девушек- Рыбы. Они влюбятся по уши, если вы будете себя вести, как герой романтической комедии.

Спонтанные сюрпризы, поцелуй под дождем, романтическое свидание в Париже — именно это девушка Рыбы и хочет получить.