КОЖА ДА КОСТИ ⟩ Вера Брежнева шокировала болезненной худобой

Популярная певица и бывшая солистка культовой группы «ВИА Гра» Вера Брежнева дала откровенное интервью для журнала Cosmopolitan, рассказав интересные факты о браке с Константином Меладзе, пишет Topnews.
При этом звезда приняла участие в фотосессии для обложки издания, представ на снимке в легком платье с ниспадающими рукавами и открытыми плечами. Наряд выгодно подчеркивает талию, а образ дополняют рыжие сапоги, легкий макияж, а также объемно уложенные волосы и серьги-кольца дополнили наряд.
"Весна уже наступает!" - заявила Брежнева, показывая обложку номера своим фолловерам.
К слову, в подборке она опубликовала еще один лаконичный образ, состоящий из жакета песочного цвета и шорты-бермудов. Акцент наряда сделан на широком поясе.
Однако подписчики обратили внимание не на образы, представленные Верой, а на ее болезненную худобу. Впрочем, это не помешало верным поклонникам экс-солистки "ВИА Гры" за несколько часов поставить под снимком порядка 80 тысячи лайков.