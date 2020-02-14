КОЖА ДА КОСТИ ⟩ Вера Брежнева шокировала болезненной худобой

При этом звезда приняла участие в фотосессии для обложки издания, представ на снимке в легком платье с ниспадающими рукавами и открытыми плечами. Наряд выгодно подчеркивает талию, а образ дополняют рыжие сапоги, легкий макияж, а также объемно уложенные волосы и серьги-кольца дополнили наряд.

"Весна уже наступает!" - заявила Брежнева, показывая обложку номера своим фолловерам.

К слову, в подборке она опубликовала еще один лаконичный образ, состоящий из жакета песочного цвета и шорты-бермудов. Акцент наряда сделан на широком поясе.