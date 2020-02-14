ВИДЕО ИНЦИДЕНТА ⟩ «Вези меня, мразь!»: устроившая истерику таксисту «Мисс Томск-2013» рассказала подробности конфликта

«Вези меня, мразь!» - кричит она на видео, бьет таксиста и называет его «узбеком».

Через некоторое время водитель по имени Рустам рассказал, что девушке не понравилось, что он не развернулся и не начал поездку раньше, когда приехал за ней в Одинцово, из-за чего ей «светила» переплата.

«Я со злости отправил видео. Сейчас я одумался, считаю что нельзя жить во вред других людей. Я слышал, что она где-то работает, это может сказаться на ее работе, к ней клиенты не будут ходить. За это переживаю, чтобы ее репутация не пострадала», - цитирует мужчину РЕН ТВ.

Он отметил, что предлагал девушке не платить за такси, но та продолжала вести себя агрессивно.

Дебоширкой оказалась «Мисс Томск-2013» Яна Данькова, которая работает сейчас фитнес-инструктором в Москве. После того как ролик появился в Сети, ее страница в Instagram быстро заполнилась большим количеством негативных комментариев.

Также пользователи принялись создавать мемы с ее участием.

В результате девушка уже лишилась работы в фитнес-клубе и закрыла страницы в соцсетях. При этом она рассказала, что произошло в такси. По ее словам, утром она вызвала машину через приложение, но водитель почему-то долгое время не трогался с места, объяснила пассажирка.

«На мой вопрос: »Можем ли мы ехать побыстрее?« – он ответил, что только за отдельную плату. Меня насторожило, но решили ехать обычно. Тем более, еще был небольшой запас времени к началу работы. У меня проблемный двор, мы долго пытались выехать, почти выехали на Можайское шоссе, телефон начал предупреждать, что он не начал поездку и счетчик не отключен», - рассказала девушка.

Она подчеркнула, что почувствовала неладное и решила поинтересоваться у водителя, что происходит.

«Он начал угрожать, что высадит меня прям на Можайском шоссе. Я очень испугалась, ведь я одна на трассе, непонятно, как вызвать новое такси, водитель не хотел отменять заказ специально – чтобы я не могла вызвать новое», - рассказала она.

По словам Яны, в какой-то момент водитель включил камеру и только улыбался, когда она плакала. При этом она сожалеет о своем поведении, но знает, что с подобными проблемами сталкивались ее друзья.

«Позже чересчур вышла из себя, конечно. Я уже опаздывала на работу, страх остаться одной на шоссе меня просто раздавил. В панике я не знала, что делать и как спасаться», - подчеркивает она.

Также Данькова отметила, что не весь конфликт попал на видео. Якобы сначала водитель хотел взять с нее лишние деньги, после чего угрожал высадить, и именно это стало причиной ее неадекватного поведения.