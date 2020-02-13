УПС ⟩ Грудь Майли Сайрус выскочила из топика

Певица выглдела на Неделе моды очень стильно, для выхода она выбрала своебразный топик и черные джинсы. Вишенкой на торте стали красные туфли.

Но, к сожалению, ночь не прошла без неприятностей, потому что Сайрус случайно показала всему миру больше, чем изначально планировала.

Майли не отнеслась к этому слишком серьезно и опубликовала в Instagram фотографию того, как ее грудь выпала из топика. «Смахните вправо. Поспешите, Instagram определенно уалит эту фотографию в ближайшее время».