УПС ⟩ Грудь Майли Сайрус выскочила из топика

Певица Майли Сайрус (27) отправилась на Неделю моды в Нью-Йорке, чтобы оценить работу дизайнера Марка Джейкобса. Несмотря на присутствие многих известных лиц на показе, Сайрус заслужила больше всего внимания в тот вечер.
Певица выглдела на Неделе моды очень стильно, для выхода она выбрала своебразный топик и черные джинсы. Вишенкой на торте стали красные туфли.
Но, к сожалению, ночь не прошла без неприятностей, потому что Сайрус случайно показала всему миру больше, чем изначально планировала.
Майли не отнеслась к этому слишком серьезно и опубликовала в Instagram фотографию того, как ее грудь выпала из топика. «Смахните вправо. Поспешите, Instagram определенно уалит эту фотографию в ближайшее время».