Чт, 13.02.2020
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УПС ⟩ Грудь Майли Сайрус выскочила из топика

Майли Сайрус на Неделе моды в Нью-Йорке в 2020.

ФОТО: Broadimage/scanpix

Певица Майли Сайрус (27) отправилась на Неделю моды в Нью-Йорке, чтобы оценить работу дизайнера Марка Джейкобса. Несмотря на присутствие многих известных лиц на показе, Сайрус заслужила больше всего внимания в тот вечер.

Певица выглдела на Неделе моды очень стильно, для выхода она выбрала своебразный топик и черные джинсы. Вишенкой на торте стали красные туфли. 

Но, к сожалению, ночь не прошла без неприятностей, потому что Сайрус случайно показала всему миру больше, чем изначально планировала.

Майли не отнеслась к этому слишком серьезно и опубликовала в Instagram фотографию того, как ее грудь выпала из топика. «Смахните вправо. Поспешите, Instagram определенно уалит эту фотографию в ближайшее время».

Смотри пуликацию Майли ЗДЕСЬ, а если Instagram уже успел ее удалить, то фото можно посмотреть ЗДЕСЬ!

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