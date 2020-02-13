ГАЛЕРЕЯ! ⟩ В Тарту прошел полуфинал всеэстонского отбора на «Евровидение»: так много русского языка здесь еще не слышали

После успеха интеграционной песни рэпера nublu про Нарву телеканал ETV решил не отставать и внести капельку русского языка в конкурс Eesti Laul, где, как правило, ему никогда нет места. В этот раз во время вступления звучал хип-хоп трек от ведущих Таукара и Нийнеметса, во время нее пели про Роттердам и также там многократно звучало русское слово ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ!

А уже через пару песен певица Инга обнималась в Таллинне в парке Таммсааре с разными людьми и с некоторыми говорила по-русски. Вообще в первом полуфинале участники оказываются в непривычных для них ситуациях в различных городках Эстонии, певец Стефан, например, был в спокойном Вильянди, один из ансамблей - Reval - катался на лошадях и посчитал, что им недалеко до Тарту.

А вот артистка Renate, которая очень рада родиться эстонкой, любит очень эстонский, поет на нем и надеется, что наш государственный язык просуществует еще много лет. Несмотря на это, певица явно переволновалась и едва попадает в ноты.

Певицу Лауру показали вниз головой и вверх ногами, ей очень волнительно выступать в этом году. Она там уже в шестой раз на Eesti Laul.

Голосование за любимых артистов открыто с самой первой минуты конкурса.

ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУФИНАЛА, 6 ФИНАЛИСТОВ:

1. Эгерт Милдер с песней Georgia (On My Mind)

2. Расмус Ряндвеэ с песней Young

3. Anett x Fredi с песней Write About Me

4. Synne feat. Väliharf с песней Majakad

5. Stefan с песней By my side

6. Laura с песней Break Me

Прослушать эти и другие песни можно ЗДЕСЬ!

ФОТО: ERR

ГАЛЕРЕЯ: В ТАРТУ ПРОХОДИТ ПЕРВЫЙ ПОЛУФИНАЛ EESTI LAUL

ГАЛЕРЕЯ АРТИСТОВ ПЕРВОГО ПОЛУФИНАЛА УЖЕ НА СЦЕНЕ

Полуфинал проходят на экранах ETV и ETV + в два этапа - начиная с 19:30 и следуя за «Актуальной камерой» в 21:30. Во десятом часу, время Тартуских новостей, прямая трансляция продолжится на ETV2, где репортеры Мари Тамм и Юри Муттика расскажут зрителю все самое интересно, что происходит за пределами сцены.

До радиослушателей происходящее на Eesti Laul донесет Raadio 2. Студия, установленная в спортивном зале, начнет прямое включение в 18:00, а полуфинал будут комментировать вместе со специальными гостями Маргус Камлат, Берт Ярвет и Кристо Раясааре.

В первом полуфинале Eesti Laul в конкурсе примут участие 12 артистов, с помощью жюри и народного голосования шесть артистов пройдут во второй полуфинал. В качестве приглашенных артистов выступят Инес и 5miinust. Ведущими Eesti Laul будут Тынис Ниинеметс и Карл-Эрик Таукар, передает Elu24.

Сегодняшние полуфиналисты выступят в следующем порядке:

1. Young, исполнитель Расмус Ряндвеэ

2. Leelo, исполняет группа Kruuv

3. By My Side, исполняет Stefan

4. Right Time, исполнительница Inga

5. Write About Me, исполняют Anett x Fredi

6. Kirjutan romaani, исполняют Revals

7. Videomäng, исполняет Renate

8. Break Me, поет Laura

9. Without a Reason, поет трио Little Mess

10. Georgia (On My Mind), поет Эгерт Милдер

11. Ping Pong, исполняет Дженнифер Коэн