Толпа собирается на первый полуфинал Eesti Laul - смотрите, что происходит на месте!

Полуфинал будет проходить на экранах ETV и ETV + в два этапа - начиная с 19:30 и следуя за «Актуальной камерой» в 21:30. Во десятом часу, время Тартуских новостей, прямая трансляция продолжится на ETV2, где репортеры Мари Тамм и Юри Муттика расскажут зрителю все самое интересно, что происходит за пределами сцены.

До радиослушателей происходящее на Eesti Laul донесет Raadio 2. Студия, установленная в спортивном зале, начнет прямое включение в 18:00, а полуфинал будут комментировать вместе со специальными гостями Маргус Камлат, Берт Ярвет и Кристо Раясааре.

В первом полуфинале Eesti Laul в конкурсе примут участие 12 артистов, с помощью жюри и народного голосования шесть артистов пройдут во второй полуфинал. В качестве приглашенных артистов выступят Инес и 5miinust. Ведущими Eesti Laul будут Тынис Ниинеметс и Карл-Эрик Таукар, передает Elu24.

Сегодняшние полуфиналисты выступят в следующем порядке:

1. Young, исполнитель Расмус Ряндвеэ

2. Leelo, исполняет группа Kruuv

3. By My Side, исполняет Stefan

4. Right Time, исполнительница Inga

5. Write About Me, исполняют Anett x Fredi

6. Kirjutan romaani, исполняют Revals

7. Videomäng, исполняет Renate

8. Break Me, поет Laura

9. Without a Reason, поет трио Little Mess

10. Georgia (On My Mind), поет Эгерт Милдер

11. Ping Pong, исполняет Дженнифер Коэн