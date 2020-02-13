Чт, 13.02.2020
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ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Еще больше секса: певица Лаура собралась возбудить эстонских мужчин сегодня вечером

Лаура Пылдвере

ФОТО: Margus Ansu

Эстонскую певицу Лауру многие мужчины любят за ее красоту, длинные ноги и сексуальные образы на сцене. Некоторые журналисты Лауру недолюбливают за то, что она не очень хочет общаться со СМИ и говорить о личной жизни. Но что делать, во время Eesti Laul у артистки нет другого выбора, все пристально наблюдают за ней. 

На репетиции первого полуфинала Eesti Laul 13 февраля в Тарту Лаура появилась на сцене в очень сексуальном образе, который уже обсуждают в эстонских СМИ. Наряд считают роскошным. Сегодня вечером зрители увидят артистку с песней "Break me". 

Смотрите! 

Лаура Пылдвере

ФОТО: Margus Ansu

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