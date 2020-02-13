ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Еще больше секса: певица Лаура собралась возбудить эстонских мужчин сегодня вечером

Эстонскую певицу Лауру многие мужчины любят за ее красоту, длинные ноги и сексуальные образы на сцене. Некоторые журналисты Лауру недолюбливают за то, что она не очень хочет общаться со СМИ и говорить о личной жизни. Но что делать, во время Eesti Laul у артистки нет другого выбора, все пристально наблюдают за ней.
На репетиции первого полуфинала Eesti Laul 13 февраля в Тарту Лаура появилась на сцене в очень сексуальном образе, который уже обсуждают в эстонских СМИ. Наряд считают роскошным. Сегодня вечером зрители увидят артистку с песней "Break me".
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