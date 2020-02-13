ВИДЕО ⟩ Все говорят, что они ненормальные: эстонская пара организовала крутую свадьбу в стиле викингов

«Да, нас называют ненормальными. Мы оба связаны с морем и когда планировали свадьбу, сразу решили, что у нее должен быть какой-то стиль. Дошли до того, что вечер должен быть на морскую тематику и остановились на стиле викингов», - сказала Вероника.

«И, знаете, вышло идеально, именно эти дни были свободны в Деревне викингов, там мы и устроили праздник», - сказал Вейко.

«Много разных испытаний было для нас, мы пользовались всей необходимой атрибутикой, бросали камни. Потрясающие моменты, проведенные с нашими гостями, все были вовлечены в происходящее. Не хотелось покупать белое платье, ведь потом ты его повесишь в шкаф и дальше что?» - сказала новоиспеченная жена Вероника.