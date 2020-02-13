ВИДЕО ⟩ Увидеть Петербург и не умереть: смотрите, как сказочно выглядит этот город с мощной архитектурой

Продолжаем демонстрировать вам лучшие видеотуры в формате 8k по городам мира, на прошлой неделе мы начали с Таллинна, в этот раз отправляемся в культурную столицу России - город на Неве - Санкт-Петербург.
После введения бесплатных электронных виз только самый ленивый еще не побывал в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, но если даже беспошлинная виза не побудила вас там побывать, следующее видео от Youtube-канала Around The World 4K, непременно, заставит бросить все и купить билет. Когда наступают эти счастливые дни и в северной столице России светит солнце, город сияет невероятными красками.
Медный всадник, Исаакиевский собор, Нева, Дворцовая площадь, Петергоф и другие места в этом видео показаны наиболее красиво.
Смотрите сами!