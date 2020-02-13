ВИДЕО ⟩ Увидеть Петербург и не умереть: смотрите, как сказочно выглядит этот город с мощной архитектурой

После введения бесплатных электронных виз только самый ленивый еще не побывал в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, но если даже беспошлинная виза не побудила вас там побывать, следующее видео от Youtube-канала Around The World 4K, непременно, заставит бросить все и купить билет. Когда наступают эти счастливые дни и в северной столице России светит солнце, город сияет невероятными красками.