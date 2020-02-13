ПОД СИЛИКОНОВОЙ МАСКОЙ? ⟩ 72-летнюю Софию Ротару заподозрили в обмане

София Ротару всегда славилась не только своими хитами, но и неувядающей красотой. Понятное дело, что артистка наверняка не раз захаживала к пластическим хирургам (хотя подтверждений тому нет - Ред.), но согласитесь, кожа Софии Михайловны не выглядит перетянутой, как у многих российских актрис такого же почтенного возраста.

Именно поэтому сплетню о том, что Ротару якобы прячет морщинки под некой силиконовой маской радостно подхватили блогеры. Подписчики фан-групп Ротару обсуждают свежую статью из журнала «Тайны звёзд», который предположил, что 72-летняя София Михайловна перед каждым публичным выступлением гримируется часов по пять. Дескать, именно столько требуется для наложения пластического грима, который обычно используют артисты в пародийных шоу, чтобы перевоплотиться в другого человека.

На лицо накладываются специальные силиконовые пластины, потом они выравниваются и уже на них в финале наносится основной грим. Блогеры предполагают, что с помощью такой силиконовой маски София Ротару прячет неизбежные возрастные изменения. Светские репортеры выдвинули версию, что именно из-за этой маски у певицы случился два года назад гипертонический криз.

Ведь в такой маске нельзя долго находиться, она плохо пропускает воздух, кожа в ней не дышит. А человеку немолодому отпеть двухчасовой концерт в таком гриме, понятное дело, тяжело. Однако концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров лишь смеется над подобными слухами.

- Этот бред про маску мы и раньше читали. Конечно же, это вранье, - сказал представитель Софии Ротару.

По словам директора, София Михайловна просто регулярно следит за своей формой. Перед каждым большим концертом Ротару переходит на особый режим питания. Ей не так легко даются диеты, поскольку любимое блюдо Софии - это жареная картошка. Ротару пришлось отказаться от картошки, от десертов, от мясных блюд. Она в основном питается свежей зеленью и каждый день совершает часовые прогулки.