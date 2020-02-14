ЕСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО! ⟩ 12 продуктов, богатых железом

Среди признаков дефицита железа — сухость кожи, ломкие слоистые ногти и волосы, повышенная утомляемость, слабость и бледность. Кроме того, волосы плохо растут, страдает иммунная система, а если дефицит железа постоянный, может развиться анемия.

Морепродукты

Железа много во всех морских тварях, но особенно щедры на него мидии, гребешки и устрицы. 100 граммов этих моллюсков обеспечит организму 3 мг железа — это около 17 процентов суточной нормы. Морская капуста содержит железа еще больше, 16 мг на 100 граммов продукта. Это даже больше дневной нормы. Но надо помнить, что железо из растительных источников наш организм усваивает хуже, чем из продуктов животного происхождения.

Шпинат

Невероятно полезная зелень, с которой тем не менее надо быть осторожными людям с заболеваниями почек. В 100 граммах шпината содержится около 2,7 мг железа, около 15 процентов от дневной нормы. К тому же в зелени много витамина С, который помогает организму усваивать железо. А с учетом того, что шпинат содержит очень мало калорий, много кальция и антиоксидантов, сторонники здорового питания однозначно советуют включать его в свой рацион.

Субпродукты

Говяжья, куриная, свиная печень — ценный источник железа. Как и другие субпродукты: легкие, печень, почки, сердце, даже мозг. 100 граммов говяжьей печени — это 6,5 мг железа, 36 процентов от дневной нормы. Кроме того, субпродукты богаты витаминами группы В, витамином А, селеном и медью, а также белком. Правда, жира в печени тоже немало, так что злоупотреблять ею все же не стоит.

Бобовые

Соя, чечевица, нут, горох, фасоль — это не только растительный белок, но и железо. Правда, в форме, которая сложнее усваивается организмом, нежели железо из той же печени. Чемпион среди бобовых — чечевица, на 100 граммов сухого продукта приходится 11,8 мг железа, 84 процента дневной нормы. Правда, чтобы полностью восполнить дефицит железа, придется съесть очень много чечевицы, ведь она сильно разбухает при варке. Как и соя — в 100 граммах сухих зерен содержится 9,7 мг железа, 69 процентов суточной нормы.

Красное мясо

Спорить о пользе или опасности красного мяса можно вечно. С одной стороны, ученые доказали, что частое его употребление может вызвать рак прямой кишки. С другой — сторонники кетодиеты готовы есть его сырым и своим примером доказывать пользу красного мяса. В любом случае железа в ста граммах красного мяса — около 2,6 грамма, оно отлично усваивается, а сам продукт легко доступен. Кроме того, мясо обеспечивает организм белком, цинком и селеном.

Кунжут

Всего 100 граммов семечек — это 16 мг железа, 114 процентов дневной нормы. Правда, такая порция кунжута содержит еще и очень много калорий — 573. Но 30 граммов в день можно себе позволить: добавить в смузи, например, или посыпать кунжутом кашу. Получится и сытно, и питательно, и полезно.

Яйца

В белке, понятное дело, железа нет, а вот в желтке — очень даже немало. На 100 граммов яичного желтка приходится 6,7 мг железа, 48 процентов суточной нормы. Но, разумеется, есть «но». Желток в среднем яйце весит всего 18 граммов. Больше двух штук в день есть их не стоит — иного вам не посоветует ни врач-диетолог, ни фитнес-тренер. Получается, из яичного желтка мы можем получить лишь 15 процентов от суточной нормы железа. Впрочем, из всего понемногу — так и наберется.

Гречка и киноа

Порция вареной крупы киноа — 185 граммов — содержит 2,8 мг железа. Гречка — немного меньше, всего около 2 мг. Лучше, чем ничего, но восполнить дефицит железа исключительно продуктами растительного происхождения все же сложно. Однако вариант неплохой, к тому же эти крупы не содержат глютена и богаты полезными витаминами и микроэлементами.

Индейка и курица

100 граммов мяса птицы — это от 1 до 3 мг железа. Причем усваивается оно из индейки и курицы гораздо лучше, чем из того же шпината. Который, к слову, станет отличным дополнением к блюдам из птицы: такое сочетание позволит железу всасываться наилучшим образом. Особенно полезно будет темное мясо — ножки. В белом мясе количество железа меньше, потому оно и окрашено бледнее.

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