ЭКСКЛЮЗИВ LIMON.EE ⟩ Москвичи раскритиковали песни первого полуфинала Eesti Laul: кому досталось больше всего?

В преддверии эфиров на ETV (лучшее телевидение мира, по мнению Антона Самсонова) предлагаем вам обзор полуфиналов эстонского отбора (лучшего в мире, по мнению того же автора), на который, как обычно, аккредитована команда нашего московского сайта Escrus.org. В составе обозревателей у нас дебютирует Белое Яблоко в лице Алексея Шульченко. Он же будет делать субтитры в Таллинне. Также свой обзор предложит и ваш покорный слуга - Черная смерть (Антон Самсонов).

1. Young Rasmus Rändvee (Расмус Ряндвеэ)

Черная Смерть (Антон Самсонов): Это ужасно ставить настолько серую песню в самое начало. Причем обе песни Рейсманна попали в один полуфинал, чтобы там друг друга убить. Фанбаза, конечно, подтянет, но на фоне предыдущих его песен - это очень серо. 3 из 10

Белое Яблоко (Алексей Шульченко): Я не знаю ни то, какая у него фанбаза, ни его предыдущие песни. Песня не серая, вокал хорош, позволяет задуматься лирика. Можно поменять под нее настроение в более задумчивое. 6 из 10

Итого - 9.

2. Kruuv - Leelo

Черная Смерть (Антон Самсонов): Это очень оптимистично и по-эстонски. Поставить уже пролетавший мимо финала коллектив в неудобную позицию после захайпленного Расмуса. Мне нравится, но это почти стопроцентный пролет. 8/10

Белое Яблоко (Алексей Шульченко): Заводная, но кажется очень долгой. Под конец надоедает. На один раз послушать и все. 3/10

Итого - 11.

3. Stefan - By my side

Черная Смерть (Антон Самсонов): Угу. Не просто в один полуфинал, а через одну песню. Кажется, очевидных фаворитов решили просто заживо сварить в этом котле, так как фанбаза Стефана вытащит в финал без вопросов. Но это не так хорошо, как в прошлом году. 5/10

Белое Яблоко (Алексей Шульченко): Грустный депрессивный текст, ноты, под которые хочется сесть и порыдать. Песня заставляет задуматься о разрыве отношений, не дающая надежд в конце. 8/10

Итого - 13.

4. Inga - Right Time

Черная Смерть (Антон Самсонов): Второй удар - это оптимистичная Инга, которая будет здорово звучать и смотреться после нытика Стефана. Пусть на сцене не будет кошки, зато будет Инга. Ну просто потому, что в финале ее хочется увидеть. 7/10

Белое Яблоко (Алексей Шульченко): Песня-история маленькой девочки с кучей надежд и сейчас она решается дать им шанс сбыться. Песня легкая и непринужденная, на фон сгодится. Просто почиллить. 7/10

Итого - 14.

5. Anett x Fredi - Write about me

Черная Смерть (Антон Самсонов): Это просто шедевр и чистейший образец жанра. Анетт нашла свой правильный жанр и пусть в нем остается. Мелодические обороты в припеве просто волшебны. 10/10

Белое Яблоко (Алексей Шульченко): В моих глазах в песне не сочетаются стиль текста и инструментал. Он не слишком позитивен для такого легкого текста. Они тупо не сходятся. 5/10

Итого - 15.

6. REVALS - Kirjutan romaani