ЭКСКЛЮЗИВ LIMON.EE ⟩ Москвичи раскритиковали песни первого полуфинала Eesti Laul: кому досталось больше всего?
Самый главный критик и комментатор Eesti Laul и «Евровидения» из Москвы Антон Самсонов в этот раз с коллегой Алексеем Шульченко перед сегодняшним вечером и первым полуфиналом эстонского отбора делает свой бомбический разбор, в котором критикует всех, но не вся. Каждую песню разбираем по косточкам.
В преддверии эфиров на ETV (лучшее телевидение мира, по мнению Антона Самсонова) предлагаем вам обзор полуфиналов эстонского отбора (лучшего в мире, по мнению того же автора), на который, как обычно, аккредитована команда нашего московского сайта Escrus.org. В составе обозревателей у нас дебютирует Белое Яблоко в лице Алексея Шульченко. Он же будет делать субтитры в Таллинне. Также свой обзор предложит и ваш покорный слуга - Черная смерть (Антон Самсонов).
1. Young Rasmus Rändvee (Расмус Ряндвеэ)
Черная Смерть (Антон Самсонов): Это ужасно ставить настолько серую песню в самое начало. Причем обе песни Рейсманна попали в один полуфинал, чтобы там друг друга убить. Фанбаза, конечно, подтянет, но на фоне предыдущих его песен - это очень серо. 3 из 10
Белое Яблоко (Алексей Шульченко): Я не знаю ни то, какая у него фанбаза, ни его предыдущие песни. Песня не серая, вокал хорош, позволяет задуматься лирика. Можно поменять под нее настроение в более задумчивое. 6 из 10
Итого - 9.
2. Kruuv - Leelo
Черная Смерть (Антон Самсонов): Это очень оптимистично и по-эстонски. Поставить уже пролетавший мимо финала коллектив в неудобную позицию после захайпленного Расмуса. Мне нравится, но это почти стопроцентный пролет. 8/10
Белое Яблоко (Алексей Шульченко): Заводная, но кажется очень долгой. Под конец надоедает. На один раз послушать и все. 3/10
Итого - 11.
3. Stefan - By my side
Черная Смерть (Антон Самсонов): Угу. Не просто в один полуфинал, а через одну песню. Кажется, очевидных фаворитов решили просто заживо сварить в этом котле, так как фанбаза Стефана вытащит в финал без вопросов. Но это не так хорошо, как в прошлом году. 5/10
Белое Яблоко (Алексей Шульченко): Грустный депрессивный текст, ноты, под которые хочется сесть и порыдать. Песня заставляет задуматься о разрыве отношений, не дающая надежд в конце. 8/10
Итого - 13.
4. Inga - Right Time
Черная Смерть (Антон Самсонов): Второй удар - это оптимистичная Инга, которая будет здорово звучать и смотреться после нытика Стефана. Пусть на сцене не будет кошки, зато будет Инга. Ну просто потому, что в финале ее хочется увидеть. 7/10
Белое Яблоко (Алексей Шульченко): Песня-история маленькой девочки с кучей надежд и сейчас она решается дать им шанс сбыться. Песня легкая и непринужденная, на фон сгодится. Просто почиллить. 7/10
Итого - 14.
5. Anett x Fredi - Write about me
Черная Смерть (Антон Самсонов): Это просто шедевр и чистейший образец жанра. Анетт нашла свой правильный жанр и пусть в нем остается. Мелодические обороты в припеве просто волшебны. 10/10
Белое Яблоко (Алексей Шульченко): В моих глазах в песне не сочетаются стиль текста и инструментал. Он не слишком позитивен для такого легкого текста. Они тупо не сходятся. 5/10
Итого - 15.
6. REVALS - Kirjutan romaani
Черная Смерть (Антон Самсонов): Чересчур классический иволинна-рок с Элис Лойк на подпевке. Чистый жанр вторую песню подряд. Но он тянет грузом вниз. 7/10
Белое Яблоко (Алексей Шульченко): Учитывая, что полностью текст я не понимаю, хочется считать, что старый мудрец-человек рассказывает историю своей жизни, начиная с распада отношений, после чего жизнь не заканчивается и хочется жить дальше. 6/10
Итого - 13.
7. Renate - Videomäng
Черная Смерть (Антон Самсонов): Из песен на эстонском языке - эта - однозначно лучшая. Кроме того, это фаворит Бурой Выпи. Таким образом все любимки команды запихали в один полуфинал. Весьма достойный образец Таллинк-Таксо-Попса - так и представляешь себе Лаагна-теэ и такси ночью... 8/10
Белое Яблоко (Алексей Шульченко): Непринужденно слушать. Идеальное сочетание музыки и текста создает впечатления размышления о мечтах на будущее. 8/10
Итого - 16.
8. Лаура Пылдвере - Break Me
Черная Смерть (Антон Самсонов): Нет. Я говорю этому категорическое нет, так как хватит уже тащить певицу, которая дважды не выводила страну в финал. Да и еще с настолько банальным материалом. Даже Стиг с Траффиками звучит менее тухло. 2/10
Белое Яблоко (Алексей Шульченко): Тихая и спокойная мелодия, отдающая нежностью, которая писалась в порыве мести. При этом опять же заставляющая задуматься. 9/10
Итого - 11.
9. Little Mess - Without a reason
Черная Смерть (Антон Самсонов): Отдающая 90-ми штука с тремя селедками без эмоций на вокале. А можно было Таню Михайлову не на бэки, а вперед? А еще очень Нидерланды-2017 напомнило. 4/10
Белое Яблоко (Алексей Шульченко): Приевшееся детское ребячество о мечтах, что не сбудутся. 3/10
Итого - 7.
10. Egert Milder - Georgia (On My Mind)
Черная Смерть (Антон Самсонов): Как бы это худшая песня всего «Лаула» этого года. Ждал от этого автора много большего после прошлогодней его коллаборации с Керли Кивилаан. 0/10
Белое Яблоко (Алексей Шульченко): Мне нечего сказать. 2/10
Итого - 2.
11. Jennifer Cohen - Ping Pong
Черная Смерть (Антон Самсонов): После прошлогодней фигни вернуться с настолько блестящей песней. Да. Клип зачетный, сама Дженнифер просто расцвела и непроход ее в финал будет преступлением. 10/10
Белое Яблоко (Алексей Шульченко): Веселая, заводящая песня в которой используется что-то необычное, несвойственное для музыки (пинг-понг). Это новое и необычное вызывает интерес. 9/10
Итого - 19.
12. Synne Valtri feat. Väliharf - Majakad
Черная Смерть (Антон Самсонов): После прошлогодней серятины Сюнне решила дать жару и разгромить всех. Классический поп в ее стиле с парочкой брутальных мужиков и весьма философским текстом. 10/10
Белое Яблоко (Алексей Шульченко): Голос тети не сочетается с голосами дядей. На фоне красивого женского голоса выходит после этого суровый басовый голос. Это не должно так работать. 8/10
Итого - 18.
Итого за полуфинал:
Дженнифер 19
Сюнне 18
Ренате 16
Аннет и Фреди 15
Инга 14
Стефан 13
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Ревалс 13
Круув 11
Лаура 11
Расмус 9
Little Mess 7
Эгерт 2