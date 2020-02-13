ФОТО ⟩ «Вези меня, мразь»: неадекватная пассажирка такси оказалась Instagram-блогер

В своём блоге 28-летняя девушка рассказывает о принципах здорового питания, учит быть в гармонии с собой и призывает беречь планету. Правда, после скандала, девушка закрыла доступ к своей странице...

Яна гордится тем, что уже 10 лет работает в фитнес-сфере, и на многих фотографиях демонстрирует идеальное тело. При этом на её страничке мы не нашли никакого негатива. В соцсетях у девушки привлекательный и доброжелательный имидж, а за её жизнью в Instagram следят более 5 тысяч подписчиков.

ФОТО: Instagram.com/yana_dankova

Путешествия, прогулки с друзьями, любимый кот, посиделки в уютных кафешках — именно так выглядит её лента. А ещё девушка рассказывает подписчикам о любимых книгах и сериалах, делится мыслями о том, как привести в порядок внутренний мир, а в Новый год желает всем быть "в гармонии с собой". Ну не милашка?

ФОТО: Instagram.com/yana_dankova