ФОТО ⟩ «Вези меня, мразь»: неадекватная пассажирка такси оказалась Instagram-блогер

Героиней вирусного ролика, на котором пассажирка такси бьётся в истерике с криками "Вези меня, мразь", оказалась фитнес-тренер и Instagram-дива Яна Д. Изучив её соцсети, сложно поверить, что эта ситуация произошла именно с ней, пишет Лайф.
В своём блоге 28-летняя девушка рассказывает о принципах здорового питания, учит быть в гармонии с собой и призывает беречь планету. Правда, после скандала, девушка закрыла доступ к своей странице...
Яна гордится тем, что уже 10 лет работает в фитнес-сфере, и на многих фотографиях демонстрирует идеальное тело. При этом на её страничке мы не нашли никакого негатива. В соцсетях у девушки привлекательный и доброжелательный имидж, а за её жизнью в Instagram следят более 5 тысяч подписчиков.
Путешествия, прогулки с друзьями, любимый кот, посиделки в уютных кафешках — именно так выглядит её лента. А ещё девушка рассказывает подписчикам о любимых книгах и сериалах, делится мыслями о том, как привести в порядок внутренний мир, а в Новый год желает всем быть "в гармонии с собой". Ну не милашка?
Напомним, что видео, героиней которого стала Яна, снял неизвестный таксист в салоне своего автомобиля. На кадрах девушка-пассажир ругается матом, оскорбляет водителя и несколько раз пытается его ударить. Что именно послужило причиной конфликта между девушкой и таксистом, пока не известно.