ВИДЕО ⟩ Возлюбленный Кати Кищук устроил дебош на премии

Он изначально вел себя не очень адекватно, будучи в нетрезвом состоянии, лез к ведущей церемонии целоваться и весьма бесцеремонно трогал ее, что большинство зрителей восприняли как сексуальные домогательства.

Однако все «веселье» было еще впереди: во время исполнения трека Doorman Slowthai вступил в перепалку со зрителями, послал всех на знакомые любому британцу буквы и выкинул микрофон в зал. Возмущенные зрители терпеть хамство не стали и в рэпера полетели бутылки и все тот же микрофон. Далее все переросло в откровенный дебош — артист спрыгнул со сцены и накинулся на гостей, так что его пришлось утихомирить охране, которая и вывела его из зала.